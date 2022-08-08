疫情管控期間下地打藥 河南農民被罰廣播檢討10遍

河南省商丘市寧陵縣一位農民因疫情管控期間下地打藥，被要求通過大喇叭向全體村民做10遍檢討。內媒批莊稼無法靜默。

據《農民日報》報道，周一（1日）起，河南寧陵縣緊急實行全域靜默管理，要求「全縣靜默、鄉鎮靜默、各村靜默、戶戶靜默」，這位農民卻在「靜默」期間下地打農藥。該農民被罰廣播檢討：「因為我去地里打藥，把我抓住了，都別跟我學，別出門了，就呆在家啊。」

報道指，該縣工作人員回應，村民對此接受程度不是很高，所以村裏的防疫人員採用了一些比較簡單粗暴的方法，「但是出發點是好的」。

莊稼沒法靜默

《農民日報》同時也表示，防疫壓力當前，出發點又是好的，看似無可厚非。不過好的出發點未必帶來好的結果，尤其在打硬仗的時候，更要避免「好心辦壞事」。眼下，疫情防控和穩產保供這兩場硬仗都到了吃勁的時候，如果光考慮一頭，很可能會顧此失彼。疫情之下，人可以靜默，為了抗疫可以忍受一時的不便，但莊稼沒法靜默，農業生產有其固有周期和時令節奏，停不了也等不得，關鍵環節管理跟不上，很可能會影響一季乃至一年的收成。

報道強調，疫情防控和經濟社會發展絕不是非此即彼的「單選題」，都是動態清零的主要目標之一。而無論是抗疫還是發展，都離不開農業穩產保供這個「定盤星」「定海針」。

此前4月，農業農村部等多部門明確提出，嚴禁以疫情防控為由，擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地種田、不讓農機通行上路。

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責任編輯：袁瑋婧