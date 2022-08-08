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【台海局勢】海天味業有員工發表不當言論 官微被禁言贊助節目停播

社會熱點 15:35 2022/08/08

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美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，並引發解放軍在台灣周邊連續多日軍事演訓。在此背景下，大陸最大調味品公司海天味業因一名員工在個人微信朋友圈發表不當言論，其官方微博已遭禁言，相關冠名節目被叫停。

海天味業官方微博6日深夜發佈致歉聲明表示，經核實，該內容為員工自行在其個人朋友圈發布。該員工入職一年。其在個人朋友圈採取不當方法博取關註。其發布的不當內容嚴重背離海天企業文化，與海天的價值觀不符，傷害了中國人民的感情，造成了惡劣的社會影響，在此，海天向社會公眾和合作夥伴深表歉意。

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海天味業強調，海天是一家擁有數百年歷史的民族企業，任何時候都以愛黨愛國為榮，對任何有損國家利益和國家主權的言行絕不姑息。

海天味業員工發布的不當內容為「為了慶祝『她』成功落地，所有主播傭金拉滿最高機制，賠錢幹」的朋友圈圖文，引發了輿論危機。

致歉聲明發佈後不久，擁有4.2萬粉絲的海天味業官方微博即「因違反相關法律法規，目前處於禁言狀態」。

此外，隨著事件發酵，其冠名贊助的節目《怎麽辦！脫口秀專場》也因「技術問題」暫時停播，當時還稱會在復播後第一時間公布，但直至目前仍沒有復播跡象。

責任編輯：李冰琪

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