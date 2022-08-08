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【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才

社會熱點 16:59 2022/08/08

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在台海局勢緊張氛圍之下，內地下半年徵兵正全面展開，強調優先批准優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

據央視報道，2022年全國下半年徵兵工作全面展開，對象仍以大學生為重點，突出各級各類學校畢業生徵集，此外今年首次對研究生類別徵集年齡放寬至26歲，並優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

報道指出，目前，徵兵體檢工作正在按計畫有序進行。例如浙江全省90多個徵兵體檢站陸續展開體檢、複檢，嚴格把關體檢。

報道引述浙江一應徵青年表示：最近的台海局勢無一不牽動着我們每個人的心，也讓我們看到，和平需要祖國的強大實力保駕護航，我願用我的滿腔熱血報效祖國，讓軍人這個稱謂成為我一生的榮耀。

今年繼續實行「一年兩次徵兵兩次退役」，廣大適齡青年踴躍報名參軍。吉林全省適齡青年應徵報名人數超過2萬人，大學在校生和大學畢業生報名人數同比大幅增加。

根據部分省市的徵兵工作會議，打仗型技能人才，指以應戰導向，為部隊輸送更多的電腦網路、通訊、修理、工程測量、無人機等操作能手和人才，以提高對備戰打仗的匹配度和貢獻率。

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責任編輯：袁瑋婧

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