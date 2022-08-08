  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CIA據報正調整資源分配 數百官員調到與中國相關職位

國情動向 17:14 2022/08/08

分享：

分享：

美國中央情報局（CIA）據報正調整資源分配，把更多資金、人力投放到涉中國的項目，並將數百名官員調到相關部門，包括一些從事反恐工作的人員。

美聯社（AP）消息指，在CIA近期一個閉門會議上，副局長柯恩（David Cohen）表示，會繼續打擊阿爾蓋達及其他極端組織，但正把更多資源轉移到應對中國方面，了解和對抗北京是最優先事項。美國長期警惕中國在政治和經濟上的野心，包括認為中國試圖干預外國選舉、網絡間諜活動，以及可能入侵台灣等。

報道指，在阿富汗戰爭結束一年後，拜登和國家安全官員愈來愈少討論恐怖主義問題，而改為討論中國和俄羅斯在政治、經濟，以及軍事上的威脅。CIA內部也悄悄出現改變，數百名官員被調查關於中國的部門，其中一些人原本從事反恐工作。許多前官員及議員都支持這改變，認為專注反恐已經過時。

CIA去年預告將成立兩個新的任務中心，一個針對中國，一個針對新興技術，以集中和改進有關這些問題的情報收集。CIA還試圖招募更多會說中文的人，並減少等待安全許可的時間，以更快地僱用新人。在CIA內部，許多官員正在學習中文並轉入專注於中國的新職位，但並非全部。

報道又引述知情人士指，國會已敦促CIA和其他情報機構將中國列為頭等大事，尤其希望可以獲取有關中國先進科技發展的更多資訊。對此事持支持立場的民主黨籍眾議員克勞（Jason Crow）表示，美國過去太過關注反恐問題，「中俄才是更大的生存威脅，恐怖組織並不會像中國那樣摧毀美國人的生活方式」。

英情報首長：中國超越反恐成為首要任務

FBI和MI5聯合露面警告中國威脅 中使館促停止製造對立對抗（更新版）

美印傳10月軍演 地點距中印邊界不到百公里

外交部再宣布8項對美反制 取消軍方高層通話、暫停司法合作

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
科技戰 外交 國防 軍事 地緣政治 恐怖主義 戰爭 拜登 俄羅斯 台灣

上一篇文章

解放軍第5日在台周邊軍演 組織聯合反潛及對海突擊（更新版）

下一篇文章

美學者列台海3項殘酷事實 中美恐難逃「歷史如常」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「台灣就是中國的」Pink Floyd歌神叫CNN：讀多點書
「台灣就是中國的」Pink Floyd歌神叫CNN：讀多點書
美媒總結解放軍軍演 暗示未來對台戰略不以入侵為主
美媒總結解放軍軍演 暗示未來對台戰略不以入侵為主
【中美角力】台海緊張 美媒曝中國軍方高層不回應美方來電
【中美角力】台海緊張 美媒曝中國軍方高層不回應美方來電
解放軍第5日在台周邊軍演 組織聯合反潛及對海突擊（更新版）
解放軍第5日在台周邊軍演 組織聯合反潛及對海突擊（更新版）
解放軍軍演第4日 模擬攻擊台灣本島 兩岸軍艦中線對峙
解放軍軍演第4日 模擬攻擊台灣本島 兩岸軍艦中線對峙
美學者列台海3項殘酷事實 中美恐難逃「歷史如常」
美學者列台海3項殘酷事實 中美恐難逃「歷史如常」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款