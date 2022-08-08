CIA調整資源分配 數百官員調到與中國相關職位

美國中央情報局（CIA）據報正調整資源分配，把更多資金、人力投放到涉中國的項目，並將數百名官員調到相關部門，包括一些從事反恐工作的人員。

美聯社（AP）消息指，在CIA近期一個閉門會議上，副局長柯恩（David Cohen）表示，會繼續打擊阿爾蓋達及其他極端組織，但正把更多資源轉移到應對中國方面，了解和對抗北京是最優先事項。美國長期警惕中國在政治和經濟上的野心，包括認為中國試圖干預外國選舉、網絡間諜活動，以及可能入侵台灣等。

報道指，在阿富汗戰爭結束一年後，拜登和國家安全官員愈來愈少討論恐怖主義問題，而改為討論中國和俄羅斯在政治、經濟，以及軍事上的威脅。CIA內部也悄悄出現改變，數百名官員被調查關於中國的部門，其中一些人原本從事反恐工作。許多前官員及議員都支持這改變，認為專注反恐已經過時。

CIA去年預告將成立兩個新的任務中心，一個針對中國，一個針對新興技術，以集中和改進有關這些問題的情報收集。CIA還試圖招募更多會說中文的人，並減少等待安全許可的時間，以更快地僱用新人。在CIA內部，許多官員正在學習中文並轉入專注於中國的新職位，但並非全部。

報道又引述知情人士指， 國會已敦促CIA和其他情報機構將中國列為頭等大事， 尤其希望可以獲取有關中國先進科技發展的更多資訊。對此事持支持立場的民主黨籍眾議員克勞（Jason Crow）表示，美國過去太過關注反恐問題，「中俄才是更大的生存威脅，恐怖組織並不會像中國那樣摧毀美國人的生活方式」。

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責任編輯：陳建錫