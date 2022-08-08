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路透：解放軍軍演驗證了安倍這句話 恐令台灣投向美日

國情動向 18:18 2022/08/08

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路透社分析，中國大陸在台海展開規劃空前的軍事演習，向國際傳達捍衛「一中原則」的信號，但這樣可能促使台灣進一步投向美國和日本，令三方軍事合作更緊密。已故日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事，就是日本有事，美日同盟有事。」在解放軍導彈落入日本經濟海域後，曾質疑這說法的聲音已經消失。

一些台灣軍事專家向路透指出，中國本次實戰化軍演的力度前所未有，與1996年的台海危機相比，本次最大差別就是北京將包括台灣東部海域、巴士海峽等都劃入演習範圍，這顯示已將一旦對台動武之後，美國、日本可能出手干預都算了進去，而「這恰恰證明前日本首相安倍晉三的講法」。

過去還有日本人懷疑，安倍的說法是不是太過頭了，但現在這些質疑聲音已經消失。接下來，台灣在美日同盟中所扮演的角色估計更加吃重，協作更加堅密。

但對於有說法認為軍演將令兩岸徹底放棄談判的選項，台灣的專家並不認同，他們預料國際社會將力促兩岸對話，緩和雙方劍拔弩張的氣氛，以避免全球經濟和地區穩定的進一步失控，不過台灣政府似乎對此無任何準備。專家又提到，台灣人對身處戰爭邊緣毫無自覺，這表明準備不足，一旦開戰恐出現重大傷亡。

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責任編輯：陳建錫

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