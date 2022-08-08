  • 28°C
香港時間 : 2022809日 (二) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？

社會熱點 22:24 2022/08/08

分享：

分享：

海南疫情爆發，今日海南日報卻原文刊載一篇批評上海媒體澎湃新聞的文章，指責澎湃新聞對海南疫情帶負面節奏，文中還質問，是否是海南的發展令上海臉上無光，引來報復。

海南省三亞市上周六（6日）突然封城，導致數萬名旅客滯留，後續的旅遊消費糾紛等問題引發外界關注。截圖顯示，澎湃新聞有多篇報道涉及三亞酒店趁機漲價，遊客滯留等。

綜合內媒報道，海南日報app今日（8日）刊載文章，批評上海澎湃新聞連續兩天頭條、次頭條都與三亞疫情相關，連續兩天五篇事關三亞疫情的報道，標題中都是「暴漲」「就很離譜」「趁機漲價」「很擠但沒辦法」等誇張的字眼，「文章中都是以偏概全甚至道聽途說的負面事例」，質疑澎湃新聞「與三亞究竟有什麼仇、什麼怨，為什麼這麼無視疫情防控大局，這麼竭力的帶負面節奏」？

文章還質疑，「是海南自由貿易港建設搶奪了你們的地位、你們的前途、你們的生意、你們的光環？還是今年上半年海南超10%的GDP增速讓你們臉上無光？」

澎湃新聞隸屬於上海報業集團，海南日報質疑它作為官方號，「不顧大局、以偏概全、標題黨、戴有色眼鏡」，並表示應對疫情確實有準備不充分、應對不及時的地方，「不能因為一點瑕疵就否定一座城市、看不到那些在大路上流血流汗堅持往前走的人群」。

《環球時報》前總編輯胡錫進對此事表示，澎湃形成對三亞疫情的負面報道傾向比較明顯，但他們的綜合價值取向不太可能脫離宣傳戰線的整體價值框架。

胡錫進指，海南媒體轉的那個帖子反映了很多海南人的真實感受和情緒，我看到很多網友也感同身受。澎湃的編輯們應當從這件事上汲取教訓，澎湃總部設於中國最大城市，採編人員評論其他相對小一些地方發生的事情，應體諒當地的不易，尤其應當對當地人的感受保持尊重。

不過也有很多網民反問海南日報，難道澎湃新聞說的不是事實嗎？

滯留三亞遊客：立夏被隔離在上海 立秋被隔離在三亞

三亞突「封城」 8萬多名遊客滯留 航班全取消

武漢一家11口疫後首旅遊 卻滯留三亞盼回家

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
2022/08/07
本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理
2022/08/08
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理

你可能感興趣

本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
17:13 2022/08/07
本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理
15:10 2022/08/08
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理
疫情 三亞 GDP 海南省 媒體 上海 酒店 中國

上一篇文章

海南增471宗本土病例 要求本周五前實現社會面清零

下一篇文章

【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

蔡依林稱「為台爭光」 被陸網友脫粉30多萬
蔡依林稱「為台爭光」 被陸網友脫粉30多萬
【台海局勢】海天味業有員工發表不當言論 官微被禁言贊助節目停播
【台海局勢】海天味業有員工發表不當言論 官微被禁言贊助節目停播
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
iPhone 14傳最快9月底上市 Pro系列內地加到這個價
iPhone 14傳最快9月底上市 Pro系列內地加到這個價
內地現新型「瑯琊病毒」可動物傳人 至少35人感染
內地現新型「瑯琊病毒」可動物傳人 至少35人感染
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款