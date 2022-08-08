不滿海南疫情成滬媒體焦點 地方官媒怒懟：海南GDP令上海臉上無光？

海南疫情爆發，今日海南日報卻原文刊載一篇批評上海媒體澎湃新聞的文章，指責澎湃新聞對海南疫情帶負面節奏，文中還質問，是否是海南的發展令上海臉上無光，引來報復。

海南省三亞市上周六（6日）突然封城，導致數萬名旅客滯留，後續的旅遊消費糾紛等問題引發外界關注。截圖顯示，澎湃新聞有多篇報道涉及三亞酒店趁機漲價，遊客滯留等。

綜合內媒報道，海南日報app今日（8日）刊載文章，批評上海澎湃新聞連續兩天頭條、次頭條都與三亞疫情相關，連續兩天五篇事關三亞疫情的報道，標題中都是「暴漲」「就很離譜」「趁機漲價」「很擠但沒辦法」等誇張的字眼，「文章中都是以偏概全甚至道聽途說的負面事例」，質疑澎湃新聞「與三亞究竟有什麼仇、什麼怨，為什麼這麼無視疫情防控大局，這麼竭力的帶負面節奏」？

文章還質疑，「是海南自由貿易港建設搶奪了你們的地位、你們的前途、你們的生意、你們的光環？還是今年上半年海南超10%的GDP增速讓你們臉上無光？」

澎湃新聞隸屬於上海報業集團，海南日報質疑它作為官方號，「不顧大局、以偏概全、標題黨、戴有色眼鏡」，並表示應對疫情確實有準備不充分、應對不及時的地方，「不能因為一點瑕疵就否定一座城市、看不到那些在大路上流血流汗堅持往前走的人群」。

《環球時報》前總編輯胡錫進對此事表示，澎湃形成對三亞疫情的負面報道傾向比較明顯，但他們的綜合價值取向不太可能脫離宣傳戰線的整體價值框架。

胡錫進指，海南媒體轉的那個帖子反映了很多海南人的真實感受和情緒，我看到很多網友也感同身受。澎湃的編輯們應當從這件事上汲取教訓，澎湃總部設於中國最大城市，採編人員評論其他相對小一些地方發生的事情，應體諒當地的不易，尤其應當對當地人的感受保持尊重。

不過也有很多網民反問海南日報，難道澎湃新聞說的不是事實嗎？

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責任編輯：袁瑋婧