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大陸地圖APP上線「京台高鐵」線路圖 網民傳唱《2035去台灣》

國情動向 10:04 2022/08/09

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百度地圖APP上線「京台高鐵」導航路線，地圖中可見台灣設置新竹、台北站，引發網絡熱議。不少網友再度在新浪微博、抖音等網絡平台上重播網絡歌曲《2035去台灣》。

據內媒報道，通過手機百度地圖APP搜索「京台高鐵」，已可顯示京台高鐵線路圖（建設中）。根據該地圖APP顯示，京台高鐵起點為北京南站，經河北廊坊、天津、河北滄州繼續向南。台灣省設高鐵新竹站，終點為高鐵台北站。

不僅如此，搜索「北京-台北」路線，可看到路線規劃中包含「京台高鐵」。百度地圖提示稱，「兩岸未來通行路線-台海大橋（已規劃），當前路線僅供查看」。

京港（台）通道是中國「八縱八橫」高速鐵路網的主通道之一。公開資料顯示，該線路實際由北京南站至福建平潭站，其中，北京至福州段又稱京福高速鐵路，已建成通車，北京至福州最快可7小時44分直達。2020年12月26日，福州至平潭段通車，目前大陸段已全線通車。

在去年11月10日舉行的國台辦新聞發布會上，有台灣記者提及一首大陸網友傳唱的網絡歌曲《2035去台灣》，歌詞說要搭動車去看台灣好風光。

發言人朱鳳蓮回應說，這是一首新歌，「我以前聽過一首網絡歌曲《坐上高鐵去台北》，這兩首歌應該是有異曲同工之處。我想，這實際上反映了兩岸民眾對實現京台高鐵從福建到台北這麼一個遠景規劃的美好願望。希望兩岸應通盡通，更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。我相信，這個願望是一定會實現的。」

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責任編輯：尹航

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