  • 28°C
香港時間 : 2022809日 (二) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海南增471宗本土病例 要求本周五前實現社會面清零

社會熱點 10:42 2022/08/09

分享：

分享：

內地新冠病毒疫情升溫，單日（8日）新增350宗本土確診病例及478宗本土無症狀感染，合計本土陽性828宗。海南佔最多，有171宗確診及300宗無症狀。海南官方宣布，向全省發出決戰疫情總動員和衝鋒令，並定下8月12日（本周五）前實現社會面清零的目標。

海南單日新增471宗陽性病例，其中旅遊勝地三亞有379宗。海南省一周來累計報告逾1500宗感染者。

據《海南日報》報道，中共海南省委書記、省委應對冠病疫情工作領導小組組長沈曉明周一（8日）主持召開省委應對疫情工作領導小組專題會議。會議分析研判了當前疫情防控形勢和存在的突出問題，強調海南省疫情當前仍處在上升發展期，防控形勢複雜嚴峻，但有利因素也正在累積。
 
省委、省政府決定向全省發出決戰疫情的總動員和衝鋒令，要求各級各部門和乾部群眾想盡一切辦法，克服一切困難，8月12日前實現社會面清零。

會議強調，要嚴格管控人員流動，也要將心比心服務滯留在瓊的外地遊客，抓緊制定實施滯留遊客出島方案，讓遊客有看得見的預期，確保既讓遊客安全舒心踏上返程，又堅決避免疫情風險外溢。

西藏布達拉宮暫停對外開放

此外，西藏再度出現新冠病例，打破920天無疫情紀錄。西藏召開發布會介紹，8月7日，拉薩市在重點人員核酸檢測中發現了18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員，經檢測，均為Omicron變異毒株。西藏上次出現病例是在2020年1月29日。

布達拉宮管理處公告，9日（周二）起暫停對外開放，開放時間另行通知。此外，日喀則市今日起實行靜默管理3天，人員不進不出。

新疆維吾爾自治區昨日新增146宗無症狀感染，其中伊犁州伊寧市占119宗。截至昨日，新疆現有無症狀感染者420宗，其中，伊犁州伊寧市338宗。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
2022/08/07
本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理
2022/08/08
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理
內媒研報下半年經濟復甦3大挑戰：疫情房地產失業率
2022/07/28
內媒研報下半年經濟復甦3大挑戰：疫情房地產失業率
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
2022/08/08
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？

你可能感興趣

本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
17:13 2022/08/07
本土病例急增665宗 海南全省檢測、多地封城
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理
15:10 2022/08/08
海南增504本土病例 海口等兩市今靜態管理
內媒研報下半年經濟復甦3大挑戰：疫情房地產失業率
11:54 2022/07/28
內媒研報下半年經濟復甦3大挑戰：疫情房地產失業率
疫情 三亞 海南省 新疆維吾爾自治區 拉薩 中國

下一篇文章

不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

蔡依林稱「為台爭光」 被陸網友脫粉30多萬
蔡依林稱「為台爭光」 被陸網友脫粉30多萬
【台海局勢】海天味業有員工發表不當言論 官微被禁言贊助節目停播
【台海局勢】海天味業有員工發表不當言論 官微被禁言贊助節目停播
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
iPhone 14傳最快9月底上市 Pro系列內地加到這個價
iPhone 14傳最快9月底上市 Pro系列內地加到這個價
內地現新型「瑯琊病毒」可動物傳人 至少35人感染
內地現新型「瑯琊病毒」可動物傳人 至少35人感染
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款