海南增471宗本土病例 要求本周五前實現社會面清零

內地新冠病毒疫情升溫，單日（8日）新增350宗本土確診病例及478宗本土無症狀感染，合計本土陽性828宗。海南佔最多，有171宗確診及300宗無症狀。海南官方宣布，向全省發出決戰疫情總動員和衝鋒令，並定下8月12日（本周五）前實現社會面清零的目標。

海南單日新增471宗陽性病例，其中旅遊勝地三亞有379宗。海南省一周來累計報告逾1500宗感染者。

據《海南日報》報道，中共海南省委書記、省委應對冠病疫情工作領導小組組長沈曉明周一（8日）主持召開省委應對疫情工作領導小組專題會議。會議分析研判了當前疫情防控形勢和存在的突出問題，強調海南省疫情當前仍處在上升發展期，防控形勢複雜嚴峻，但有利因素也正在累積。



省委、省政府決定向全省發出決戰疫情的總動員和衝鋒令，要求各級各部門和乾部群眾想盡一切辦法，克服一切困難，8月12日前實現社會面清零。

會議強調，要嚴格管控人員流動，也要將心比心服務滯留在瓊的外地遊客，抓緊制定實施滯留遊客出島方案，讓遊客有看得見的預期，確保既讓遊客安全舒心踏上返程，又堅決避免疫情風險外溢。

西藏布達拉宮暫停對外開放

此外，西藏再度出現新冠病例，打破920天無疫情紀錄。西藏召開發布會介紹，8月7日，拉薩市在重點人員核酸檢測中發現了18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員，經檢測，均為Omicron變異毒株。西藏上次出現病例是在2020年1月29日。

布達拉宮管理處公告，9日（周二）起暫停對外開放，開放時間另行通知。此外，日喀則市今日起實行靜默管理3天，人員不進不出。

新疆維吾爾自治區昨日新增146宗無症狀感染，其中伊犁州伊寧市占119宗。截至昨日，新疆現有無症狀感染者420宗，其中，伊犁州伊寧市338宗。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道