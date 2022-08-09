官媒：穩樓市政策見效 部分房企買地意願回升

多省市近月接連推出穩樓市政策，官媒指，隨著政策效果逐步顯現，房企銷售和買地出現企穩的跡象，部分大型房企近期買地積極性有明顯提高。

新華社轄下《中國證券報》報道，近月發布穩樓市政策的城市數量持續增多，如安徽安慶本月提高住房公積金貸款最高額度，支持異地繳存職工在安慶買樓；一些地區鼓勵分區施策進行精細化調控，如天津本月公布優化個人信貸政策，引導金融機構下調貸款利率，降低住房商業貸款首付比例。

單自7月以來，已有超過20個城市提高公積金貸款額度，加上不少前期發布穩樓市政策的城市，近期接連發布升級版政策，穩定市場意圖明顯。

同時，部分大型房企近期買地積極性明顯提高，如華發股份的全資子公司上月底分別拿下上海市浦東新區、寶山區、閔行區的多塊地皮，部分溢價率接近一成。一些房企銷售出現好轉，如新城控股1至7月實現合同銷售金額按年下降43.48%、銷售面積下降38.42%，但按年降幅比1至6月數據有所收窄。

《證券時報》則報道，房企融資成本持續保持低位， 7月行業平均利率為3.85%，按年下降1.28個百分點，按月下降0.19個百分點。 另一方面，7月，房企共有51筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分之後約為740億元，環比增加15.8%，房企償債潮仍在持續成為業內共識。

克爾瑞分析師指，整體看來，7月政府加大了對公募REITs和綠色金融的支持，預計未來房企的融資環境仍將繼續優化，優質民營房企優勢將繼續擴大。

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責任編輯：陳建錫