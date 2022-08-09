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參考價制度實施許久 上半年深圳二手房成交量按年跌65% 

經濟脈搏 11:42 2022/08/09

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深圳去年2月推出二手房參考價制度，迄今已一年半時間。今年上半年，深圳二手住宅成交量不及1萬套，按年下跌65%；7月，二手住宅過戶量較6月更加走低。內媒指出，許多購房者和投資客心中的「只漲不跌」預期不再。

即使是網紅盤 高出參考價15%已是能接受極限

據《證券時報》，有業主說，自己的房子掛了近3個月都沒成交，把價格調到4字頭才終於賣掉。而這套63平方米左右的同戶型房子，去年最高峰時開價達到600萬元人民幣。這位業主說，「對於參考價，一開始我沒想過要參考，但後來發現必須參考，我也體會到房價不會只漲不跌。」

記者在福田八卦嶺、南山南頭和羅湖蔡屋圍等多個片區調查時發現，越來越多的二手房業主以接近參考價的價格賣房。多位房產中介經理也表示：「現在絕大多數買家前來咨詢，首先問的就是業主報價距離參考價高出多少。對於多數的剛需住宅，即使是網紅片區的網紅盤，高出參考價10%至15%已經是買家普遍能接受的極限。」

樂有家研究中心公布的數據顯示，2022年上半年深圳市場近半數成交的二手房源都是按參考價賣的，這已成為當前深圳二手房市場的重要趨勢。數據顯示，成交價與參考價偏差值越小，說明房子售價越接近參考價。2021年10月開始，成交價與參考價偏差值大於20%的房源佔比銳減，由此前的33%-56%減少為20%左右，2022年6月佔比僅17%，而10%偏差值以內的佔比目前在40%至50%之間。

分析料保持參考價政策 鞏固調控成果

如今，多地房地產市場降溫，市場普遍預期二手房參考價機制或有望調整。據克而瑞研究中心統計，截至目前，除上海和深圳外，已有13個城市取消或放松這項政策，但需要強調的是，由於一座城市發布二手房指導價的房源往往存在於不同的地段，面臨著不同的行情，具體的執行情況也不盡相同。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，過去二手房都是加杠杆炒作，形成二手房價格進一步上漲的預期，再進一步推動購房者入市。二手房參考價本質是降杠杆，同時也斬斷二手房價格上漲帶動的投機炒作，也讓「加杠杆買房」的閉環鏈條被打破，也有利於引導市場預期。

李宇嘉認為，未來，二手房參考價政策還會大概率保持，這才有利於鞏固既有的調控成果。值得注意的是，深圳的新房市場已開始出現反彈，或帶動新房和二手房價格出現上漲的預期，這時如果放松二手房參考價政策，很可能帶動新一輪房價上漲。

美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，由於銀行貸款的金額也受到參考價的調節，導致真實成交價和銀行貸款金額之間產生比較大的差距，二手房購房客的首付比例上升較多，因此二手房買賣數量直線下滑。何倩茹認為二手房市場已完成築底過程，下半年預計進入波動回升階段。

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責任編輯：尹航

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