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網信辦整治虛擬貨幣炒作亂象 打擊相關非法活動

經濟脈搏 11:57 2022/08/09

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國家網信辦集中整治涉及虛擬貨幣炒作亂象，今年以來，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、帳號及網站。下一步將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度。

網信辦微信公眾號「網信中國」指，網信辦督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等訊息內容和賬號自查自糾力度。

清理1.2萬個違規用戶賬號

網信辦稱，微博、百度等網站平台根據用戶協議，關閉ICE暴雪創始人、幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號，清理「投資比特幣輕鬆賺錢」等違規訊息5.1萬餘條。

網信辦會加強督導檢查，對打着「金融創新」、「區塊鏈」的旗號，誘導網民進行「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」投資的989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關閉。

此外，指導地方網信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的「鏈節點」、「創投圈」等經營主體500餘家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的訊息內容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣「挖礦」的「幣頭條」等105家網站平台，網信辦會同相關部門依法予以關閉。

網信辦指，將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全，並提醒大眾不參與虛擬貨幣交易炒作活動。

江西政協前副主席肖毅被起訴 涉違規支持虛擬貨幣「挖礦」

責任編輯：蒯宇澄

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