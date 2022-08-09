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國務務轄下機構發表報告 稱美國對外犯下嚴重人權罪行

國情動向 12:12 2022/08/09

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中國人權研究會發表報告，羅列美國在中東及周邊犯下一系列人權罪行，包括任意拘押、濫用酷刑、虐囚和濫施單邊制裁等，指美是名副其實的戰爭帝國。

報告引述美國及海外機構的統計指，2001年以來，美國以「反恐」之名發動的戰爭和軍事行動覆蓋了全球約40%國家，不僅糾集盟友發動海灣戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等，還深度參與利比亞戰爭和敘利亞戰爭，製造了世所罕見的人道主義災難。報告舉例指，美國軍事介入造成敘利亞至少35萬人失去生命，1200多萬人流離失所，1400萬人急需人道主義援助；約20.9萬伊拉克人死於戰爭和暴力衝突，約920萬伊拉克人淪為難民或被迫離開故土。

同時，美國在中東等地肆意打壓不順從自己的國家和組織，強制推行美式價值觀，確保美國主導的全球政治經濟秩序和安全秩序，其實質是維護美國的「軍事-經濟-觀念三位一體」霸權，嚴重損害中東等地有關國家的主權和當地人民的發展權、健康權。美國也無視新冠疫情在全球蔓延，依然頑固堅持對伊朗、敘利亞等國實施單邊制裁，導致被制裁國家難以及時獲得物資。有分析估計，在伊朗疫情最嚴重時期，美國制裁可能導致多達1.3萬人因此死亡。

中國人權研究會據稱是中國人權領域最大學術團體，為聯合國非政府組織大會（CONGO）成員。公開資料顯示，該會由國新辦主管，資金主要來自中宣部。

責任編輯：陳建錫

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