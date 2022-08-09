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拜登關注解放軍繞台演練 稱佩洛西訪台是她自己決定

國情動向 12:50 2022/08/09

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美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)上周訪問台灣後，解放軍連續多日在台海軍演。美國總統拜登首次回應稱，對此表示關注，但表示不擔心台海局勢。被問到是否認為佩洛西訪台是明智之舉時，拜登稱，這是她自己的決定。

拜登周一（8日）前往肯塔基州視察水災災情時說，關注中方的動向，但認為中方的行動不會再進一步。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）其後譴責北京的軍演「挑釁和不負責任」，增加誤判風險。 

另外，美國副國防部長卡爾（Colin Kahl）批評，北京對佩洛西訪台作出的回應是製造危機，企圖威迫台灣及國際社會，強調北京的做法不會奏效，又重申美國對兩岸政策沒有改變。

解放軍軍艦今日上午再跨越台海

解放軍東部戰區今日（9日）發布，繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動。

路透引述消息人士指，約有20艘解放軍軍艦和台灣軍艦今日上午持續在台灣海峽中線活動，其中部分解放軍軍艦跨越中線。數艘解放軍軍艦亦持續在台灣東部外海活動。

在北京，外交部無直接回應於台灣周邊的軍演何時結束，但強調是中國在自己領土周邊海域的正常軍事演訓。外交部發言人汪文斌並表示，中方會繼續就佩洛西竄訪中國台灣地區，向美方提出嚴正交涉，又敦促美方認真反省。

台灣的外交部長吳釗燮召開記者會指出，大陸在台灣周邊實施軍演已嚴重違反國際法，並妨礙全世界最繁忙的航運路線之一，此亦破壞台海中線的默契。

責任編輯：蒯宇澄

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