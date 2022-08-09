解放軍今在台周邊演練聯合封控 兩岸20艘軍艦中線對峙（更新版）

解放軍今日（9日）在台周邊海空域演練聯合封控，約20艘大陸及台灣軍艦上午據報在海峽中線對峙，前者繼續有短暫越過中線的舉動。台軍則在本土西南訓練實彈射擊，模擬反制敵軍登陸。北京重申，中方在自己領土周邊正常軍事演訓，符合國際慣例，同時是對挑釁者的警示。

＊更新外交部回應

東部戰區公布，部隊今繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動。路透社引述消息指，多艘大陸及台灣軍艦今持續在中線活動，前者嘗試短暫跨越中線，而後者則盡量確保區域航道暢通。另數艘大陸軍艦出現在台東部外海，在該處持續活動。

解放軍本次軍演原定到7日結束，但8日、9日在台周邊仍繼續有軍事活動，官方未進一步披露後續演習安排及其時間、地點。

另一邊廂，台軍今在本土西南的屏東縣展開實彈射擊訓練，軍方否認針對大陸，指射擊範圍與解軍放演習範圍無重疊。

在北京，外交部發言人汪文斌今重申，中方在自己領土的周邊海域開展正常的軍事演訓活動，公開、透明、專業，相關部門也已及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例，是對挑釁者的警示，也是中方維護國家主權和領土完整的正當之舉。至於軍演會否是台海的新常態，他未正面回應。

拜登關注解放軍繞台演練 稱佩洛西訪台是她自己決定

列根號傳將穿越台海 中美軍方有共識「你走我來」

路透：解放軍軍演驗證了安倍這句話 恐令台灣投向美日

大陸地圖APP上線「京台高鐵」線路圖 網民傳唱《2035去台灣》

責任編輯：陳建錫