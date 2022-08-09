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台海局勢緊張下 台當局稱兩岸電子業「你中有我 我中有你」

國情動向 13:15 2022/08/09

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在台海局勢緊張之際，台灣財政部門統計處長蔡美娜認為，與此前三次台海危機不同的是，兩岸如今在電子業高度互賴，是「你中有我，我中有你」密切關係。

綜合台媒報道，昨日（8日）台財政部門召開線上記者會，有媒體問及大陸在台海軍演對台灣進出口的影響，蔡美娜回應，兩岸政治情勢基本上很難量化評估；同時，大陸對台灣的針對性措施，實施時間是否將延長、範圍是否擴大，都是未知數。

蔡美娜指出，大陸每一個動作都可能牽動美國、大陸，以及台灣三方反應，因此後續效應的推演很複雜。但如果參照第三次台海危機的經驗，台灣跨五個季度的出口年增率介於一成至兩成之間，對大陸與香港也無特殊變化。她進一步說，出口表現反映的是全球有效需求，未因兩岸緊張情勢而有太大影響。

美國眾議院議長佩洛西早前爭議性訪台後，大陸上周對台灣部分魚類、水果進口以及天然砂出口實施貿易限制。

大陸暫停出口天然砂 對台灣建材市場和芯片影響幾何

解放軍今在台周邊演練聯合封控 兩岸20艘軍艦中線對峙

蔡美娜稱，目前觀察大陸制裁範圍是對台灣依存度較低的貨類；至於仰賴較深的電子產品，初步看來沒有太大誘因讓大陸展開激烈報復，但後續將密切觀察。

蔡美娜強調，當前兩岸電子行業彼此高度依賴，台灣是大陸最大的集成電路進口來源地。兩岸電子是高度互賴，供應鏈是你中有我，我中有你。

台海局勢緊張下 台當局稱兩岸電子業「你中有我 我中有你」

此外，台積電董事長劉德音日前接受美國CNN專訪時更稱，若大陸攻台強奪台積電，屆時要擔心的不是芯片供應，而是世界秩序的崩壞，因為世界經濟引擎可能因此停止運轉。台積電生產若停擺，大陸經濟也會混亂，這將是台、美、陸三輸的局面。

責任編輯：李冰琪

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