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廊坊全面取消限購限售 環京樓市有望復甦？

經濟脈搏 14:41 2022/08/09

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環京樓市啟動救市。河北廊坊市近日發布《關於支持房地產業良性循環和健康發展的六條措施》明白卡顯示，取消戶籍、社保（個稅）等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件，對「北三縣」（包括三河市、大廠回族自治縣以及香河縣）和環雄安新區周邊縣（市）的住房限售年限要求也全面取消。

此外，對招才引智高端人才、招商引資企業高管、北京非首都功能疏解隨遷人員購買首套時，按照本地戶籍對待。

含雄安新區周邊

其他措施還包括，降低住房公積金貸款首付比例，繳存職工使用住房公積金貸款購買家庭首套自住住房的，首付款比例不低於20%；對引進的高端人才，各地可在其購買首套自住住房時給予補貼；合理滿足房地產開發企業開發貸款需求等。

廊坊此前已多次傳出，取消諸多樓市限制性政策，但官方一直未有發布有關文件。今年6月17日，廊坊市政府官網曾公佈《關於支持房地產業良性循環和健康發展的六條政策措施》，共涉及六條措施，但其中第一條措施並未對外公布。

作為環京調控的重地，2017年6月3日，廊坊市限購升級，外地戶籍需有3年社保或納稅證明，限購一套，北京購房客大幅減少，市場成交急劇下降。

在最新的成交數據中，7月份廊坊市區整體「看得多，買得少」，市場觀望情緒濃厚。克而瑞環京數據顯示，7月全市65個在售項目合計成交僅500套左右，較6月下滑超過2成，較去年7月份下滑5成左右，成交均價在1.1萬元/平方米左右。

據第一財經引述業內分析人士認為，此次廊坊正式取消限售限購，能有效激活市場，為下半年其他類似的城市放鬆樓市政策提供導向，同時也有望盤活二手房市場交易。對周邊城市比如唐山、衡水、承德等環京城市的樓市政策，同樣具有很大的啟發性。

不過，對於主打北京客戶的燕郊（三河市下轄的燕郊鎮）來說，有分析人士認為，燕郊市場的核心制約因素並非限購，也不在於首付降低10%能喚醒多大的需求量，燕郊的核心問題是要解決京津冀一體化的整體發展問題，打通燕郊和北京的通勤瓶頸，提升公共服務標準。

責任編輯：蒯宇澄

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