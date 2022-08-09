浙江溫州一區鼓勵生三孩 每月每孩發1000元連發三年

多地為促進生育推出「真金實彈」新招。浙江溫州龍灣區擬對符合條件的二孩、三孩戶籍家庭發放育兒補貼，二孩每月每孩發放500元（人民幣，下同），三孩每月每孩發放1000元，直至3周歲。

據《中國基金報》，周一（8日），溫州龍灣區官網顯示，正謀劃出台育兒補貼發放規範性文件，對符合條件的二孩、三孩戶籍家庭發放育兒補貼，二孩每月每孩發放500元育兒補貼金，三孩每月每孩發放1000元育兒補貼金，直至3周歲。

此外，積極探索二孩、三孩家庭個稅差異化政策，落實三歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個人所得稅專項附加扣除。

龍灣區2021年第七次全國人口普查常住人口較2010年六普時略有下降，值得注意的是，60歲和65歲以上老齡人口佔比分別上升了4.3和3.02個百分點。

對於龍灣區上述舉措，網民評論稱，「太好了，每孩每月一千元屬實是很高的補貼了。日常生活是夠用了」。但也有人指出，「說實話，敢生三胎的基本也不差這千二八百的，不敢生的這千二八百也是杯水車薪。」

據不完全統計，內地目前有四川攀枝花、甘肅臨澤、陝西鳳凡、湖南長沙等多地已出台或擬出台生育補貼相關政策。

責任編輯：尹航

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