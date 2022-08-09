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美智庫台海兵推：美軍介入多數能擊退中國 但代價極高

國情動向 14:47 2022/08/09

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美國智庫為台海衝突結果作推演，認為如美軍介入，大多數情況下能擊退中國軍隊，但付出的代價同樣高昂，包括美軍可能損失相當多的戰機和艦隻。

美國戰略和國際問題研究中心（CSIS）持續進行沙盤推演，在多次情況下，推演假設美國大規模出兵介入，並增加駐日本基地的使用權，但日本在本土未受攻擊前不直接干預，各方也不會動用核武器。已完成的22輪推演中，18輪中國擊沉了美日大部分水面艦隻，摧毀數以百計軍機，中國則損失約150艘艦隻。

「在大多數（但非全部）情景下，台灣可以擊退大陸攻台。」CSIS高級顧問、前白宮國防預算分析師Mark Cancian指，美軍之所以損失慘重，是因為無法在近距離行動前組織系統性行動，並破壞中國防禦，「美軍在取得空中或海上優勢前，必須派軍攻擊中國艦隊，特別是兩棲艦艇。為了清楚損失規模，在我們上次的推演中，美國四周內損失900多架戰鬥機或攻擊機，約佔海軍和空軍的一半庫存......只要中國擁有遠程導彈，水面艦艇就很難幸存」。

Cancian指，針對上述情況，美軍能攜帶遠程導彈的潛艇、轟炸機將尤為重要，對台灣而言反艦導彈就更加重要，水面艦艇和飛機卻略微遜色。不過，到目前為止，有關推演暫未估算台海衝突可能造成的傷亡人數，也未評估中美爆發直接衝突會帶來多大的經濟影響。

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責任編輯：陳建錫

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