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新疆疫情再衝新高 親子暑期遊市場提前結束

社會熱點 15:04 2022/08/09

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新疆疫情有上升態勢，再多146宗無症狀感染。據內媒報導，新疆是今年暑期旅遊的熱門目的地之一，近期疫情反覆影響當地旅遊業。有業界人士認為，以親子家庭遊為主的新疆暑期遊市場已提前結束。

新疆新增無症狀感染以伊犁州伊寧市佔最多，有119宗；烏魯木齊，喀什地區也出現零星個案。截至昨日，新疆現有無症狀感染者420宗，其中伊犁州伊寧市338宗。

據第一財經報導，伊犁州文旅局周日（7日）發布《關於加強伊犁州景區「限量預約錯峰」旅遊的公告》，要求伊犁州各景區實行「限量、預約、錯峰」接待，預約遊客要確保健康碼、通信大數據行程碼和核酸檢測陰性證明符合接待條件，未預約遊客不予接待。

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西美之旅創始人張道順表示，疫情發生2年多以來，出境遊暫停，新疆成為難以出境遊的客戶群體改道的目的地。「今年新疆旅遊特別受歡迎，我這裡所接待的暑期遊人數也衝上新高。」

然而疫情爆發後，新疆暑期遊市場生變。「機票和酒店價格目前還算穩定，除了伊犁州，其他地方的遊客行程也是正常。而由於孩子們本身就需要提前返回，以親子家庭遊為主的暑期遊市場原本估計還有十天左右，但是按照現在的情況來看，新疆暑期遊要提前結束了。」張道順說。

另外，春秋遊遊副總經理周衛紅指出，從蘭州開始，到北海、三亞，如今新疆也出現疫情反覆。暑期遊的變數越來越大，「我們也一直在調整產品線路。目前雲南、青海等地區還是相對安全的，所以我們的產品也往這些地方調整。」

責任編輯：易燕丹

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