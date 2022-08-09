海南分類分批安排返程 首批滯留三亞旅客今午乘機返回

據央視新聞報道，海南省今日（9日）起，對符合條件的滯留旅客分類分批安排返程。首批滯留三亞的旅客，經核驗身份證、核酸陰性證明等相應信息後，已乘坐大巴前往機場。預計今日下午3點左右，三亞鳳凰國際機場將執行三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安，成都和上海。

海南省疫情防控指揮部發佈滯留旅客返程公告，明確無疫情的市縣（區），旅客所在旅行團隊或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑48小時2次（每天1次）核酸陰性證明返程。

低風險區，旅客所在旅行團隊或入住酒店7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑72小時3次（每天1次）核酸陰性證明返程。

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中高風險區，經過疫情防控降為低風險區後，執行低風險區規定。在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、老年人、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。

至於陽性感染者，密切接觸者和密接的密接，滯留在中高風險區的旅客，暫不安排返程。

責任編輯：易燕丹

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