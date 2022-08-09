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馬朝旭：海峽不存在甚麼中線 妄圖打破現狀的是美國

國情動向 16:30 2022/08/09

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外交部副部長馬朝旭就解放軍台海軍演及美方相關說法作出回應，他指，台灣是中國領土的一部分，根本不存在甚麼「海峽中線」。中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓，符合國內法、國際法和國際慣例，無可指責。兩岸同屬一中就是台海現狀，打破這現狀的不是中國，而是美國和「台獨」分裂勢力。

馬朝旭接受央視專訪指，美國眾議長佩洛西竄訪台灣是一場拙劣的政治鬧劇，也是危險的惡意挑釁，其嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞台海和平穩定，中國人民絕不答應。中方進行堅決有力的回應和反制，天經地義。

「一個中國原則是國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是不可逾越的紅線和底線......美方多年來在不斷曲解、虛化、掏空一個中國原則。他們所說的一個中國政策夾帶了不少私貨，包括所謂「與台灣關係法」和「六項保證」，這是違反國際法的，中方從來就不接受，也一直堅決反對。」

馬朝旭反駁「佩洛西訪不違反一個中國政策」的說法，指佩洛西是美國第三號政治人物，竄台期間張口閉口代表美國，不是官方往來又是什麼？

中國國家主權和領土完整從未分割

對於美方批評中國改變台海現狀，馬朝旭指，台海現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。打破這個現狀的不是中國，而是美國和「台獨」分裂勢力。多年來，美方同台當局加大勾連，大肆售台武器，助台提升所謂「非對稱戰力」，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣。民進黨當局拒承認「九二共識」，頑固推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」。中方反制措施都是為應對上述挑釁的必要反應，完全是正義的、合法的。

他批評美方一邊嚴重損害中國核心利益，一邊在自身需要的地方尋求中方合作，哪有這樣的道理？中方這次取消和暫停中美相關領域合作，是有言在先，說到做到。他正告美方不要一條道走到黑，趁早打消「以台制華」念頭，回到一個中國原則和中美三個聯合公報上，為中美關係穩定發展多做實事。

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責任編輯：陳建錫

 

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