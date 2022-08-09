2021年人均收入最高縣 義烏趕超北深廣

內地去年十大人均收入最高縣出爐，其中排名第一的小商品之都義烏已經趕超北京、深圳、廣州三大一線城市，僅次於上海。

據第一財經報道，2021年，居民人均可支配收入最高的10個縣域分別是義烏、玉環、崑山、江陰、太倉、張家港、常熟、海寧、諸暨、慈谿。

2021年，義烏居民人均可支配收入為77468元（人民幣，下同），比上年同期增加6258元繼續穩居全國縣域第一。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入86628元，增長8.1%；農村居民人均可支配收入46121元，按年增長9.4%。城鄉收入比縮小至1.88，按年縮小0.02，相當於農村居民收入多增加300元左右，城鄉居民收入比連續9年呈縮小態勢。

義烏積極向電商轉型

報道指，義烏的全體居民收入數據，已經超過了北京、深圳、廣州三個一線城市，僅次於上海。杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺對第一財經分析，義烏原來就是小商品之都，近年來積極向電商轉型，快遞數量、電商直播都很突出。義烏產業結構中，以電商等第三產業為主，雖然形成的增加值不如以工業為主的地區多，但帶動的就業人口很多，收入水平也很高。

數據顯示，2021年，義烏實現電子商務交易額3715.05億元，按年增長18.9%，其中電子商務內貿交易額2701.48億元，按年增長19.9%；跨境電子商務交易額1013.57億元，按年增長16.4%。全市實現網絡零售額2187.93億元，按年增長14.6%，位居全省各縣（市、區）第一。同時，全市擁有有證市場建築面積611萬平方米，市場經營戶數8.58萬戶，市場從業人員數23萬人，總成交額2172.1億元，增長15.2%，其中中國小商品城成交額1866.8億元。

10個縣域均來自江浙地區

從空間分佈來看，居民人均可支配收入最高的10個縣域全部來自江浙地區。江蘇的5個縣域全部來自蘇南地區，距離上海較近。

紹興下轄的諸暨農村居民人均可支配收入達到46,535元，位居全國縣域第一。

需要說明的是，個別縣域公佈的相關數據只有城鎮居民和農村居民人均可支配收入數據，尚無全體居民人均可支配收入數據，在此結合當地的常住人口數據及城鎮化率，推算出全體居民的人均可支配收入數據。

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責任編輯：袁瑋婧