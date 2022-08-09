  • 26°C
香港時間 : 2022809日 (二) 22:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜

社會熱點 21:35 2022/08/09

分享：

分享：

海南疫情爆發，省內一縣突要求提供連續三天的核酸陰性報告，導致一家四口在高速公路上因無法提供核酸證明而漂流了3天3夜。

據內媒報道，直到周二（9日）凌晨，何先生一家四口仍然被攔在高速路口，不能回家。他們的房子就在幾百米外的海邊。為了湊夠海南陵水縣光坡鎮要求的「連續三天陰性核酸證明」，他們已經在高速路上「漂流」了3天3夜。

因疫情爆發，海南三亞上周六（6日）宣佈全域靜態管理，當天午後，家住陵水縣的何先生一家四口開車去更北部的萬寧市給汽車充電，沒想到下午返回時，被擋在高速出口。

連續三天陰性核酸證明

據何先生及妻子王女士的自述，他們上周六當天沒留意到三亞封城的消息，中午聽說疫情後到陵水縣城買菜，然後上了環島高速去東北方向的萬寧市找充電樁為電動車充電。因兩個孩子大兒子10歲，小女兒只有4歲，需要隨時照顧，所以帶在了身邊，其他什麼也沒帶。充完電後，鄰居發信息叫他們趕緊回來，因為下午三點陵水縣就要靜態管理，禁止出入。然而當時已經是14:58，萬寧市距離陵水縣45公里車程。

報道指，陵水縣光坡鎮防疫人員要求，必須出示「連續三天陰性核酸證明」。因此，6日至8日，何先生夫妻二人帶着兩個孩子奔波於陵水縣、萬寧市、博鰲鎮、瓊海市之間的高速路上。他們眼看着三亞的疫情緊張局勢逐漸蔓延，臨近幾個縣也陸續開始「靜態管理」，封閉高速出口。

車也要通行證

周一（8日），一家四口終於全部完成了「連續三天陰性核酸證明」，並向光坡鎮政府申請到了一張出行證。但他們回到光坡鎮的高速出口，仍被禁止進入。執勤人員先是稱「光人有證不行，車也要有通行證」，隨後又稱「只能戶主一人進去，母子三人不能進」。

這3天，他們給各個部門打了200多個電話，始終無果。「漂」在高速公路上的這三天，他們沒有換洗衣服。10歲的兒子肚子餓，找卡口的執勤人員要來一份盒飯，和妹妹分了吃。

何先生說，如果今天他們還無法下高速回家，已經湊齊的「三天陰性核酸」結果就將作廢，他們還要繼續在高速上「漂流」，但汽車電量已無法支撐。

報道暫未知一家三口目前情況。

海南分類分批安排返程 首批滯留三亞旅客今午乘機返回

不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
防疫措施 疫情 三亞

下一篇文章

2021年人均收入最高縣 義烏趕超北深廣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

iPhone 14傳最快9月底上市 Pro系列內地加到這個價
iPhone 14傳最快9月底上市 Pro系列內地加到這個價
蔡依林稱「為台爭光」 被陸網友脫粉30多萬
蔡依林稱「為台爭光」 被陸網友脫粉30多萬
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
【慎入】河南漢疑街頭搭訕失敗 用菜刀狂斬2女（有片）
【慎入】河南漢疑街頭搭訕失敗 用菜刀狂斬2女（有片）
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
解放軍今在台周邊演練聯合封控 兩岸20艘軍艦中線對峙（更新版）
解放軍今在台周邊演練聯合封控 兩岸20艘軍艦中線對峙（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款