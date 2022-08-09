海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜

海南疫情爆發，省內一縣突要求提供連續三天的核酸陰性報告，導致一家四口在高速公路上因無法提供核酸證明而漂流了3天3夜。

據內媒報道，直到周二（9日）凌晨，何先生一家四口仍然被攔在高速路口，不能回家。他們的房子就在幾百米外的海邊。為了湊夠海南陵水縣光坡鎮要求的「連續三天陰性核酸證明」，他們已經在高速路上「漂流」了3天3夜。

因疫情爆發，海南三亞上周六（6日）宣佈全域靜態管理，當天午後，家住陵水縣的何先生一家四口開車去更北部的萬寧市給汽車充電，沒想到下午返回時，被擋在高速出口。

連續三天陰性核酸證明

據何先生及妻子王女士的自述，他們上周六當天沒留意到三亞封城的消息，中午聽說疫情後到陵水縣城買菜，然後上了環島高速去東北方向的萬寧市找充電樁為電動車充電。因兩個孩子大兒子10歲，小女兒只有4歲，需要隨時照顧，所以帶在了身邊，其他什麼也沒帶。充完電後，鄰居發信息叫他們趕緊回來，因為下午三點陵水縣就要靜態管理，禁止出入。然而當時已經是14:58，萬寧市距離陵水縣45公里車程。

報道指，陵水縣光坡鎮防疫人員要求，必須出示「連續三天陰性核酸證明」。因此，6日至8日，何先生夫妻二人帶着兩個孩子奔波於陵水縣、萬寧市、博鰲鎮、瓊海市之間的高速路上。他們眼看着三亞的疫情緊張局勢逐漸蔓延，臨近幾個縣也陸續開始「靜態管理」，封閉高速出口。

車也要通行證

周一（8日），一家四口終於全部完成了「連續三天陰性核酸證明」，並向光坡鎮政府申請到了一張出行證。但他們回到光坡鎮的高速出口，仍被禁止進入。執勤人員先是稱「光人有證不行，車也要有通行證」，隨後又稱「只能戶主一人進去，母子三人不能進」。

這3天，他們給各個部門打了200多個電話，始終無果。「漂」在高速公路上的這三天，他們沒有換洗衣服。10歲的兒子肚子餓，找卡口的執勤人員要來一份盒飯，和妹妹分了吃。

何先生說，如果今天他們還無法下高速回家，已經湊齊的「三天陰性核酸」結果就將作廢，他們還要繼續在高速上「漂流」，但汽車電量已無法支撐。

報道暫未知一家三口目前情況。

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責任編輯：袁瑋婧