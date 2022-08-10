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豬肉、蔬菜價格上行等影響 內地7月CPI按年漲2.7%創兩年高

經濟脈搏 09:36 2022/08/10

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國家統計局公布，內地7月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.7%，創兩年高位，低於預期的2.9%；按月上漲0.5%。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年漲4.2%，創17個月低點，低於預期的4.8%；按月下降1.3%。

7月CPI按年漲2.7% 按月漲0.5%

7月份，受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，CPI按月由平轉漲，按年漲幅略有擴大。

按月看，CPI由上月持平轉為上漲0.5%。其中，食品價格由上月下降1.6%轉為上漲3.0%，影響CPI上漲約0.53個百分點。非食品價格由上月上漲0.4%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.07個百分點。

按年看，CPI上漲2.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格上漲6.3%，漲幅比上月擴大3.4個百分點，影響CPI上漲約1.12個百分點。非食品價格上漲1.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點，影響CPI上漲約1.56個百分點。

具體看各類商品及服務價格按年變動情況，7月份，食品煙酒類價格按年上漲4.7%，影響CPI上漲約1.28個百分點。

  • 鮮菜價格上漲12.9%，影響CPI上漲約0.24個百分點；
  • 畜肉類價格上漲8.4%，影響CPI上漲約0.27個百分點，其中豬肉價格上漲20.2%，影響CPI上漲約0.27個百分點；
  • 蛋類價格上漲5.9%，影響CPI上漲約0.04個百分點；
  • 糧食價格上漲3.4%，影響CPI上漲約0.06個百分點；
  • 水產品價格下降2.9%，影響CPI下降約0.06個百分點。

據測算，在7月份2.7%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.9個百分點，新漲價影響約為1.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

7月PPI按年漲4.2% 按月降1.3%

PPI方面，受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國PPI按月由平轉降，按年漲幅繼續回落。

按月看，PPI由上月持平轉為下降1.3%。其中，生產資料價格下降1.7%，降幅擴大1.6個百分點；生活資料價格上漲0.2%，漲幅回落0.1個百分點。

按年看，PPI上漲4.2%，漲幅比上月回落1.9個百分點。其中，生產資料價格上漲5.0%，漲幅回落2.5個百分點；生活資料價格上漲1.7%，漲幅與上月相同。
 
據測算，在7月份4.2%的PPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為3.2個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點。

責任編輯：尹航

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