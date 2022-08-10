內地本土陽性952宗創逾兩個半月高 海南佔六成

國家衛健委通報，內地單日（9日）新增新冠確診本土病例380宗及本土無症狀感染572宗，合計本土陽性952宗，較上日增加15%，並創下5月20日以來逾兩個半月新高。海南以570宗續居陽性病例首位，佔六成。海南昨起分類分批安排符合條件的滯留旅客返程。

海南新增285宗本土確診病例及285宗無症狀感染，其中三亞仍然占多，有175宗本土確診病例及235宗無症狀感染。

海南澄邁今日7時至12日7時，在全縣實行臨時性靜態管理。

海南返滬 需「3+4天」隔離

因應海南分類分批安排符合條件的滯留旅客返程，上海發布海南返滬人員健康管理措施。據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息要求，來自或途經海南省疫情高、中風險區及其所在縣（市、區）域範圍內人員暫不返滬。

對目的地為上海市且在上海市有固定居住場所，並經海南省甄別明確為低風險的人員可以返滬。返滬後實行「3天集中隔離醫學觀察+4天居家隔離醫學觀察」，集中隔離醫學觀察期間每天檢測1次核酸，居家隔離醫學觀察期間的第2天和第4天分別進行1次核酸檢測，由屬地社區組織上門採樣。如不具備居家隔離醫學觀察條件，採取集中隔離醫學觀察。

同航班人員抵滬後，原則上在同一場所開展集中隔離醫學觀察，結束後開展居家隔離醫學觀察，全過程嚴格落實閉環轉運。

此外，新疆維吾爾自治區新增122宗無症狀感染者，其中，伊犁州伊寧市占最多72宗。截至昨日，新疆現有確診病例0宗；現有無症狀感染者536宗。新疆烏魯木齊昨日新增27宗無症狀感染，自今日8時起，在全市天山區、沙依巴克區、水磨溝區、高新區（新市區）、經開區（頭屯河區）、米東區實行臨時性靜態管理，時間暫定五天。

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責任編輯：蒯宇澄

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