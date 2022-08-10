  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (三) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地本土陽性952宗創逾兩個半月高 海南佔六成

社會熱點 10:46 2022/08/10

分享：

分享：

國家衛健委通報，內地單日（9日）新增新冠確診本土病例380宗及本土無症狀感染572宗，合計本土陽性952宗，較上日增加15%，並創下5月20日以來逾兩個半月新高。海南以570宗續居陽性病例首位，佔六成。海南昨起分類分批安排符合條件的滯留旅客返程。

海南新增285宗本土確診病例及285宗無症狀感染，其中三亞仍然占多，有175宗本土確診病例及235宗無症狀感染。

海南澄邁今日7時至12日7時，在全縣實行臨時性靜態管理。

海南返滬 需「3+4天」隔離

因應海南分類分批安排符合條件的滯留旅客返程，上海發布海南返滬人員健康管理措施。據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息要求，來自或途經海南省疫情高、中風險區及其所在縣（市、區）域範圍內人員暫不返滬。

對目的地為上海市且在上海市有固定居住場所，並經海南省甄別明確為低風險的人員可以返滬。返滬後實行「3天集中隔離醫學觀察+4天居家隔離醫學觀察」，集中隔離醫學觀察期間每天檢測1次核酸，居家隔離醫學觀察期間的第2天和第4天分別進行1次核酸檢測，由屬地社區組織上門採樣。如不具備居家隔離醫學觀察條件，採取集中隔離醫學觀察。

同航班人員抵滬後，原則上在同一場所開展集中隔離醫學觀察，結束後開展居家隔離醫學觀察，全過程嚴格落實閉環轉運。

此外，新疆維吾爾自治區新增122宗無症狀感染者，其中，伊犁州伊寧市占最多72宗。截至昨日，新疆現有確診病例0宗；現有無症狀感染者536宗。新疆烏魯木齊昨日新增27宗無症狀感染，自今日8時起，在全市天山區、沙依巴克區、水磨溝區、高新區（新市區）、經開區（頭屯河區）、米東區實行臨時性靜態管理，時間暫定五天。

海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜

滯留三亞遊客：立夏被隔離在上海 立秋被隔離在三亞

武漢一家11口疫後首旅遊  卻滯留三亞盼回家

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
2022/08/08
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
海南增471宗本土病例 要求本周五前實現社會面清零
2022/08/09
海南增471宗本土病例 要求本周五前實現社會面清零
海南分類分批安排返程 首批滯留三亞旅客今午乘機返回
2022/08/09
海南分類分批安排返程 首批滯留三亞旅客今午乘機返回
海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜
2022/08/09
海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜

你可能感興趣

不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
22:24 2022/08/08
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
海南增471宗本土病例 要求本周五前實現社會面清零
10:42 2022/08/09
海南增471宗本土病例 要求本周五前實現社會面清零
海南分類分批安排返程 首批滯留三亞旅客今午乘機返回
15:54 2022/08/09
海南分類分批安排返程 首批滯留三亞旅客今午乘機返回
傳染病 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 三亞 海南省 烏魯木齊 新疆維吾爾自治區 上海 中國

上一篇文章

楊智淵涉煽動分裂國家等罪 由拘傳轉為指定居所監視居住

下一篇文章

海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜
海南疫情封控 一家4口高速上漂流3天3夜
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
不滿三亞疫情成滬媒體焦點 海南官媒嗆：海南GDP令上海臉上無光？
解放軍今在台周邊演練聯合封控 兩岸20艘軍艦中線對峙（更新版）
解放軍今在台周邊演練聯合封控 兩岸20艘軍艦中線對峙（更新版）
【慎入】河南漢疑街頭搭訕失敗 用菜刀狂斬2女（有片）
【慎入】河南漢疑街頭搭訕失敗 用菜刀狂斬2女（有片）
2021年人均收入最高縣 義烏趕超北深廣
2021年人均收入最高縣 義烏趕超北深廣
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
【台海局勢】內地下半年徵兵全面展開 強調優先備戰打仗人才
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款