拜登簽署芯片法案冀抗衡中國 京：搞限制脫鉤損人害己（第二版）

美國總統拜登周二（9日）簽署價值2,800億美元的《芯片與科研法》（Chips and Science Act），宣告其正式生效。該法被美國視為對中國競爭的最重要手段之一，將大力扶持本土芯片生產，同時限制中國的產業和技術發展。

在北京，中國外交部發言人汪文斌回應表示，該法案是美國大搞經濟脅迫的例證。搞限制脫鉤只會損人害己。任何限制打壓都不會阻擋中國科技發展和產業發展的步伐。

（新增中國外交部回應）

《芯片與科研法》要求撥出527億美元用於支持美國的本土芯片生產，包括390億美元用於激勵計劃、110億美元用於研發以及勞動力發展計劃，20億美元用於國家安全相關的芯片生產，另預計為企業提供約240億美元稅收抵免；2,000億美元用於資助科研，包括向國家科學基金會提供810億美元、向能源部提供680億美元等。

新法限制芯片企業擴大在華投資

該法案最受矚目的條款之一是，禁止獲得聯邦資金補貼的芯片企業在中國大幅增產先進制程芯片，期限10年，違反禁令或未能更正違規狀況的企業，可能需要全額退還補貼。換言之要拿補貼，就要謹慎處理在中國的投資。Intel、台積電、Samsung等業界巨頭都有意爭取補貼，後者已傳出考慮調整中國業務。

白宮和國會兩黨已多次不諱言地說，該法目的旨在減少在芯片產業對中國的依賴，限制中國在相關領域的發展，以保持美國在球技術上的全領導地位。

「這項立法是美國家庭和美國經濟的重大勝利。」美國眾議長佩洛西發表聲明指，該法一旦頒布，它將提振美國的芯片生產，重振美國製造業，創造近10萬個高薪工會崗位。科技行業遊說組織TechNet聲明指，這是美國需要採取的大膽行動，用以對抗中國等外國競爭對手在創新方面的投資。

另外，在該法通過之前，所有美國芯片設備製造商據報都收到商務部的信函，通知其不要向中國供應用於14納米或以下芯片製造的設備。設備廠商泛林半導體主席兼CEO阿切爾（Tim Archer）在7月底的財報會議上透露，美國對華技術出口管制範圍將進一步擴大至生產14納米以下芯片的代工廠。

市場對實際效果如何看法分歧

經濟學人分析師希里安（Dexter Thillien）指，該法不見得非要企業在中美之間抉擇，歐洲也有類似法案，都是為了讓一些芯片產能回流本土。中國未來仔將繼續扮演這個產業中的關鍵角色，因為它是全球最大的最終產品製造中心，但中國希望在該領域完全自力更生的雄心，恐怕會難以實現。

他預期，台積電、Samsung等將繼續同時與美國和中國保持關係，但只有在涉及到最先進的芯片時，這些企業不得不跟隨美國制裁中國的步伐，「由於美國在整個價值鏈上保留了對中國的優勢，它也將繼續利用這些優勢來確保不被中國趕上」。

「520億美元真的不是很多錢，你只需看看台積電在一年內花費的資本支出。」台積電前發言人孫又文稱不太看好該法，認為地緣政治衝突只要缺少一個元素，整個供應鏈都會被卡住，美國怎麼能確定在任何特定的時間點，它所需要的一切元素都在國內？這是不現實的想法。

京稱或採取有力措施維護權益

北京多次 已對該法表明反對，外交部發言人汪文斌今日表示，美國該法案宣稱「旨在提升美科技和芯片業的競爭力」，但卻對美國本土芯片產業提供巨額的補貼，推行差異化的產業扶持政策，包含一些限制有關企業在華正常投資與經貿活動和中美正常科技合作的條款，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此表示堅決反對。

汪文斌指出，該法所謂「保護措施」呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。美國如何發展自己是美國自己的事，但應當符合世貿組織相關規則，符合公開、透明、非歧視原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。不應為中美正常的經貿和科技交流合作設置障礙，更不應損害中方正當的發展權益。中美經貿和科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制脫鉤只會損人害己。

汪文斌強調，中國堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。

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