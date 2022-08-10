拜登簽署2800億美元《芯片和科研法》 扶持本土芯片業抗衡中國

美國總統拜登周二（9日）簽署價值2,800億美元的《芯片與科研法》（Chips and Science Act），宣告其正式生效。該法被美國視為對中國競爭的最重要手段之一，將大力扶持本土芯片生產，同時限制中國的產業和技術發展。北京已多次表明反對，批評其扭曲全球供應鏈，將採取有力措施维護自身權益。

該法要求撥出527億美元用於支持美國的本土芯片生產，包括390億美元用於激勵計劃、110億美元用於研發以及勞動力發展計劃，20億美元用於國家安全相關的芯片生產，另預計為企業提供約240億美元稅收抵免；2,000億美元用於資助科研，包括向國家科學基金會提供810億美元、向能源部提供680億美元等。

新法限制芯片企業擴大在華投資

該法案最受矚目的條款之一是，禁止獲得聯邦資金補貼的芯片企業在中國大幅增產先進制程芯片，期限10年，違反禁令或未能更正違規狀況的企業，可能需要全額退還補貼。換言之要拿補貼，就要謹慎處理在中國的投資。Intel、台積電、Samsung等業界巨頭都有意爭取補貼，後者已傳出考慮調整中國業務。

白宮和國會兩黨已多次不諱言地說，該法目的旨在減少在芯片產業對中國的依賴，限制中國在相關領域的發展，以保持美國在球技術上的全領導地位。

「這項立法是美國家庭和美國經濟的重大勝利。」美國眾議長佩洛西發表聲明指，該法一旦頒布，它將提振美國的芯片生產，重振美國製造業，創造近10萬個高薪工會崗位。科技行業遊說組織TechNet聲明指，這是美國需要採取的大膽行動，用以對抗中國等外國競爭對手在創新方面的投資。

另外，在該法通過之前，所有美國芯片設備製造商據報都收到商務部的信函，通知其不要向中國供應用於14納米或以下芯片製造的設備。設備廠商泛林半導體主席兼CEO阿切爾（Tim Archer）在7月底的財報會議上透露，美國對華技術出口管制範圍將進一步擴大至生產14納米以下芯片的代工廠。

市場對實際效果如何看法分歧

經濟學人分析師希里安（Dexter Thillien）指，該法不見得非要企業在中美之間抉擇，歐洲也有類似法案，都是為了讓一些芯片產能回流本土。中國未來仔將繼續扮演這個產業中的關鍵角色，因為它是全球最大的最終產品製造中心，但中國希望在該領域完全自力更生的雄心，恐怕會難以實現。

他預期，台積電、Samsung等將繼續同時與美國和中國保持關係，但只有在涉及到最先進的芯片時，這些企業不得不跟隨美國制裁中國的步伐，「由於美國在整個價值鏈上保留了對中國的優勢，它也將繼續利用這些優勢來確保不被中國趕上」。

「520億美元真的不是很多錢，你只需看看台積電在一年內花費的資本支出。」台積電前發言人孫又文稱不太看好該法，認為地緣政治衝突只要缺少一個元素，整個供應鏈都會被卡住，美國怎麼能確定在任何特定的時間點，它所需要的一切元素都在國內？這是不現實的想法。

京稱或採取有力措施維護權益

北京多次 已對該法表明反對，商務部指，該法 對美國本土芯片產業提供巨額補貼，是典型的差異化產業扶持政策。 部分條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動，將會對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。 中方繼續關注法案進展和實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。

外交部則指，該法 宣稱旨在提升美國科技和芯片業競爭力，卻包含一些限制中美正常科技合作的條款。 美國如何發展自己是美國自己的事，但不應為中美正常的科技人文交流合作設置障礙，更不應該剝奪和損害中方正當的發展權益。中美科技合作有利於雙方利益和人類共同進步，搞限制「脫鉤」只會損人害己。

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