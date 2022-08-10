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美指控中國最大電纜製造商違反出口管制

國情動向 11:29 2022/08/10

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美國商務部周二（9日）對中國最大電纜製造商遠東電纜提出行政指控，稱其違反美國出口管制，幫助中興通訊向伊朗提供限制性技術，要求30天內解釋。

《華爾街日報》引述美商務部的信件指，遠東電纜與中興通訊簽訂了一份合同，試圖掩蓋該電信公司與伊朗的業務，該業務依賴於美國原產的路由器和微處理器。有關指控可追溯到美國2012年對中興展開的調查，中興2017年與聯邦檢察官和商務部達成和解，根據和解協議，中興承認違反美國和對伊朗的制裁。

在那次調查期間，遠東電纜開始以「中間人」的角色為中興工作，但本質上是充當另一家公司的替身公司，以規避美國出口管制規定。2013年和2014年與中興和伊朗的電信公司簽訂的合同，允許遠東電纜向中興在伊朗的客戶提供美國技術，同時掩蓋中興在交易中的作用，這種安排一直持續到2016年初。

報道又提到，中興與美國司法部的和解協議今年稍早時候已經結束，但該公司仍需接受美國商務部的額外監督。

遠東電纜未回覆該報的置評請求。

中國商務部已多次批評美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中企，並要求美方停止將經貿問題政治化的錯誤做法。

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責任編輯：陳建錫

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