內地7月CPI數據反映需求復甦動能偏弱 未來漲幅料溫和抬升

受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，內地7月全國居民消費價格指數（CPI）按年漲幅擴大至2.7%，創兩年高位，扣除食品和能源價格的核心CPI按年漲0.8%。分析指，核心CPI按年漲幅繼續維持在「1時代」，反映內地需求復甦，但動能偏弱。預計未來CPI按年漲幅有望延續溫和抬升態勢，全年物價有望穩定在3%目標以內。政策重心主要是紓困助企和促內需。

核心CPI按年漲幅維持「1時代」 反映需求復甦但動能偏弱

國家統計局今日公布，7月份，CPI按月由平轉漲0.5%，按年漲幅擴大至2.7%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國PPI按月由平轉降1.3%，按年漲幅繼續回落至4.2%。

豬肉、蔬菜價格上行等影響 內地7月CPI按年漲2.7%創兩年高

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，7月CPI繼續上漲，主要受豬肉價格和蔬菜價格帶動。PPI按年增速延續回落態勢，主要體現7月大宗商品價格繼續高位回落，商品保供穩價政策效果及去年基數抬升影響。核心CPI按年漲幅繼續維持在「1時代」，反映內地需求復甦，但動能偏弱。同時，也反映內地日用消費品、服務供給充裕。

此外，在生豬價格方面，7月底以來內地生豬價格呈現趨勢回落態勢，主要是此前壓欄和二次育肥的生豬逐步投放市場，短期生豬價格仍存在一定壓力。不過生豬產能恢復正常，並將繼續保持穩定；內地糧食豐收及調控政策有力有效，以往價格大起大落的豬周期難以再現。

生豬價格短期壓力仍存 但大起大落豬周期難再現

未來預計CPI按年有望延續溫和抬升走勢，全年物價有望穩定在3%目標以內；預計PPI按年延續回落態勢。內地消費者物價保持溫和，上下游價格繼續改善，不影響內地穩增長政策。從核心CPI、PPI表現看，內地政策重心主要是紓困助企和促內需，落實好此前出台的保供穩價、紓困助企和穩增長政策措施。

中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，總體看，下半年內地CPI運行中樞會有顯著抬升，易上難下，通脹走勢將成為市場持續關注的焦點。下半年個別月份CPI有破3可能性，但無需過度憂慮。因短期內生豬供需失衡仍將繼續推動豬價上行，但未來生豬供應將會趨勢性增加。

王軍也提到，儘管新一輪豬周期已開始，但不會出現往年那樣大幅度漲跌。

王軍還指出，輸入性通脹壓力有明顯緩解。隨著發達經濟體緊縮政策加大了全球經濟衰退預期，過去一個多月大宗商品價格出現顯著下跌，目前，全球需求走弱預期不斷強化，國際貨幣基金組織（IMF）近期再次下調全球經濟增長預測，預計未來商品價格將保持會回落。

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責任編輯：尹航

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