國務院白皮書：盡力實現兩岸和平統一　不承諾放棄使用武力

在解放軍「圍台軍演」後，國台辦、國新辦周三（10日）發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申台灣是中國的一部分，強調民進黨的謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但不承諾放棄使用武力。

白皮書指出，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰、法理事實清楚。聯大第2758號決議是體現一個中國原則的政治文件，國際實踐充分證實其法律效力，不容曲解。一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑，台灣從來不是一個國家而是中國的一部分的地位不容改變。

稱民進黨是和平統一進程中必須清除的障礙

白皮書強調，民進黨當局的謀獨行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。外部勢力縱容鼓動台獨分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張，破壞亞太地區和平穩定，既違逆求和平、促發展、謀共贏的時代潮流，也違背國際社會期待和世界人民意願。挾洋謀獨沒有出路，以台制華註定失敗。祖國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。

白皮書表示，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。實現兩岸和平統一，必須面對大陸和台灣社會制度與意識形態不同這一基本問題。「一國兩制」正是為解決這個問題而提出的最具包容性的方案。這是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

白皮書強調，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，大陸願意繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情况下做出的最後選擇。

白皮書強調，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。按照「一國兩制」實現兩岸和平統一，將給中國發展進步和中華民族偉大復興奠定新的基礎，將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

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責任編輯：蒯宇澄

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