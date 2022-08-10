台人楊智淵拘傳轉為監視居住 陸委會籲盡快放人

央視新聞報道，浙江省溫州市國家安全局對涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪的台灣地區犯罪嫌疑人楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住；已通知其家屬。台灣的陸委會呼籲大陸盡快放人，在放人之前，陸方也應盡速安排家屬前往探望。

＊更新台當局回應

報導指，楊智淵長期受「台獨」思想毒害。2006年，楊就讀中學期間即開始從事「台獨」分裂活動。2008年，楊在「野草莓學運」中表現活躍，被台灣民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，成為「台獨」勢力重要成員。2011年，楊參與組建「台灣民族黨」，積極策劃實施一系列「台獨」分裂活動，妄圖推動所謂「公投建國」。

從事「台獨」分裂活動台男楊智淵被刑拘 中共中央台辦回應（更新版）

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2019年，楊出任該黨副主席代理主席黨務後，變本加厲，高調推行「急獨」路線，大肆鼓噪「台獨」立場。同年，楊應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區「立法委員」，並在選舉中大肆宣揚「謀獨拒統」，極力煽動兩岸對立。

報導又指，香港「修例風波」期間，楊高調串聯分裂勢力為「港獨」站台，鼓動「多獨合流」，公然挑釁國家主權和領土完整。

浙江省溫州市國家安全局將根據國家相關法律規定，依法開展偵查。目前，案件正在進一步辦理中。

台陸委會稱，和平主張個人理念不是犯罪，陸方應立刻無條件、安全的釋放楊智淵回台。另外當局已與楊的家屬取得聯繫，大陸應盡速安排探望。

責任編輯：易燕丹

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