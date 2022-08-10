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颱風木蘭登陸湛江徐聞沿海 廣東多班列車停運

社會熱點 12:29 2022/08/10

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據中國氣象局消息，今日（10日）10時50分前後，今年第7號颱風「木蘭」（熱帶風暴）的中心在廣東徐聞登陸，登陸時最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓992百帕。預計，「木蘭」將以20公里的時速繼續向西偏北方向移動，並於10日下午進入北部灣，強度逐漸減弱。

國家氣象局啟動颱風四級應急響應，發布颱風藍色預警， 預測廣東西南部、海南島西北部的部分地區有大暴雨。

受颱風「木蘭」影響，湛江西站、茂名站部分列車停運。廣州南沙港、深圳蛇口港、珠海香洲港、珠海橫琴客運碼頭於8月9日至10日對往返海島航班停航。昨日（9日）14時起瓊州海峽停運。

另外，廣東珠海市口岸局今天發布通告稱，蓮花大橋將封橋，橫琴口岸於今晨起暫停辦理旅客出入境手續。

中央氣象台預計，今日8時至明日8時，南海大部海域、瓊州海峽、北部灣和廣東沿海、廣西沿海、海南島沿海、以及南沙群島附近海域、西沙群島附近海域、中沙群島附近海域將有6至7級風，南海北部海域、北部灣東部、海南島東部和北部沿海、廣東中西部沿海風力有8至9級、陣風10至11級，局部海域風力可達10級、陣風11至12級。廣東南部、海南島、廣西南部等地有大雨或暴雨，其中，廣東西南部、海南島西北部的部分地區有大暴雨。

中央氣象台颱風與海洋氣象預報中心首席預報員高拴柱表示，「木蘭」的特點是個頭大、路徑奇特，因此需要關注風雨影響和發展趨勢。由於「木蘭」沒有和季風低壓完全脫離，保持了其龐大的體積，影響範圍比較大；「木蘭」路徑也與眾不同。大部分情況下，影響我國的颱風先走的是「西行路徑」，然後轉向「東北路徑」。但「木蘭」的「走位」是東北轉向偏北，再轉向西北方向的「倒拋物線」路徑。

高拴柱談到，目前，我國南方高溫天氣持續，「木蘭」會為部分地區送去清涼。廣東南部、廣西南部、海南等地出現降雨和大風，將緩解高溫天氣帶來的影響。然而，由於目前副熱帶高壓東西伸展、形態比較完整，整體勢力較強，攔住了颱風「北上」的路，「木蘭」無法繼續「北上」。因此，「木蘭」對華中、江南等地的高溫緩解作用非常有限。

責任編輯：蒯宇澄

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