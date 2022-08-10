山東一地開展全員核酸檢測「大比武」惹議 網民：以後要開核酸全運會？

據《健康臨沭》微信公眾號顯示，山東臨沭昨日發布關於開展全市全員核酸檢測「大比武」活動的通告，將隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區，並要求不拍照錄像，不非法傳播。消息一出便登上了微博熱搜，有內地網民評論，以後是要開核酸全運會嗎？目前，該活動通告已被刪除。

通告具體內容如下，為進一步做好我縣疫情防控工作，全面提升應急處置能力和水平，進一步完善應急處置流程，切實保障廣大居民身體健康，根據市委疫情防控指揮部開展全市全員核酸檢測「大比武」活動要求，我縣將於8月10日組織開展新冠肺炎疫情全員核酸檢測工作。

具體活動時間為，8月10日上午6:00至12:00（其中9:30前為集中採樣，9:30後到就近便民服務採樣點採樣）。

▲ 微博截圖

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活動內容為全縣全員核酸檢測；隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區。

通告強調，本次核酸檢測是一次全鏈條、全過程、全要素綜合實戰演練。活動期間，部分區域將進行局部封控，現場需拉警戒線，穿戴醫療防護裝備，開展環境消毒消殺，相關車輛和人員向檢測區域集結，請廣大居民不必恐慌，保持正常的工作和生活秩序。

另外，活動要求「大比武」活動期間，不要對活動場景進行非法傳播，不拍照錄像，不在微信、微博等社交媒體平台隨意轉發活動現場相關圖片、視頻，避免造成不良社會影響。

據內媒報道，臨沭全域0確診，0無症狀，無高中風險地區。目前，該活動通告已被刪除。

責任編輯：李冰琪