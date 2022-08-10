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中國旗袍公仔被翻譯為「日本藝伎」名創優品致歉：深刻自省

社會熱點 14:06 2022/08/10

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主要銷售家居生活用品的中國企業「名創優品」（MINISO），近日被曝在海外社交平台上，把身著旗袍的公仔稱為「日本藝伎」（Geisha），引發輿論抨擊。品牌方周二（9日）晚間發文致歉，表示會深刻自省，絕不再犯。

網傳圖片顯示，名創優品西班牙Instagram賬號發布「公主系列公仔盲盒」帖文，6個身穿中國旗袍的迪士尼公主公仔，被形容為「藝伎（geishas）」裝扮。不少外國網民評論指正服飾是中國旗袍，名創優品卻以一個笑臉表情回覆。

對此，名創優品發表致歉聲明，稱西班牙代理商團隊把中國旗袍公仔錯誤地翻譯為日本藝伎，已要求團隊刪除該貼文，並對當地社媒代理運營機構採取處罰措施，立即終止合作關係。

聲明又指旗袍源自中國，是享譽世界的中國國粹，中國悠久的歷史和燦爛的文化舉世矚目。該公司將進一步加強全球代理商體系的管理，特別是加強中國傳統文化的輸出，嚴格規避此類問題再次發生。

人民網評表示，「名創優品，這下出名了！但這個出名還不如不出。」有業內人士分析，名創優品的LOGO，以及門店內產品，都帶有明顯的日系風格，讓人聯想到日本品牌的優衣庫（UNIQLO）和無印良品（MUJI）等。這種企業定位和商業營銷，無關宏旨。關鍵是，在原則問題上不能出錯，在大是大非問題上不能出偏差。但願名創優品真能做到自我檢視，不再出格。事件也給其他企業敲響警鐘，千萬不能違背商業底線和倫理。

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責任編輯：易燕丹

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