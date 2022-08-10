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越南也來搶中國芯片訂單？ 專家：軟實力和硬拳頭都不夠

經濟脈搏 15:29 2022/08/10

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在地緣政治緊張等因素影響下，部分芯片產量轉移到越南等國家，分析認為這將令中國的訂單持續外流。《環球時報》引述專家指，越南等國在芯片產業中一些低利潤環節，確實可能與中國競爭，但考慮到在「軟實力」和「硬拳頭」兩方面的劣勢，它們希望向產業鏈的上游發展，難度仍然較大。

引發起這個話題的，是Samung上周宣布在越南北部投建芯片封裝零件工廠，用於CPU及GPU的生產程序上，預計明年下旬全面投產。在此之前，Intel已在胡志明市建有封裝與測試工廠，聘請了2700多名員工，是Intel在全球範圍最大的封裝和測試工廠。台灣的日月光、日本瑞薩電子等近年也到越南投資。

越南的出口今年超越深圳，已經令一些內地經濟學家感到擔憂，這說明中國在勞力密集產業方面的優勢逐漸消失，並造成更大的產業轉型壓力。

專家：越南能成芯片「封測勝地」，但製造不行

芯謀研究首席分析師顧文軍向《環時》指，全球正在圍繞芯片業展開競爭，東南亞國家也希望吸引相關產業落戶，雖然製造工廠難以落地越南等國，但它們可以成為「半導體封測產業勝地」。越南的優勢在於大量的廉價勞動力與土地，但仍未有必要的基礎設施與政策，以支持芯片業的尖端製造業務。

顧文軍分析，越南在產業鏈上的劣勢也不小，政策效率「軟實力」和基礎設施建設「硬拳頭」是本土芯片產業發展的重要因素。當地在交通、水、電、氣等基礎設施建設上的欠缺，制約了芯片製造產業發展。同時需要高效的政府工作才能處理產業鏈中土地拆遷、興建廠房等工作。同時，各國都開始注重本土製造能力的培育，一定程度上限制廠商製造能力的轉移。越南等國對芯片製造產業的補貼力度又遜於美國、韓國，大型製造廠商自然無必要捨近求遠。

另外，越南未有充足的本土芯片業人才，也缺乏足夠資本吸引全球人才進駐，芯片製造精細度高、科技含量高，需要的是跨多門學科的複合型人才。胡志明市高科技園區培訓中心資料顯示，越南目前有超過2000名相關技術人員，但市場對高階人才的需求每年至少需要提升20%，短期內越南尚難以滿足這需求。

拜登簽署《芯片和科研法》 扶持本土芯片業抗衡中國

再多3名芯片企業高層被查 彭博：北京不滿巨額投資未見成效

深圳前官員回應深圳出口被越南超越：正因為有成就 中低端產業才離去

4成業務被越南「搶走」?內地服裝外貿老闆：現在明知虧損也接單

責任編輯：陳建錫

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