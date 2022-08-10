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國家衛健委：海南三亞疫情仍處高位進展階段

社會熱點 15:35 2022/08/10

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海南昨日新增570宗本土，國家衛健委今日召開記者會時表示，海南疫情防控形勢嚴峻復雜，當前正處於快速進展期。

國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，近期，周邊國家疫情快速反彈，外防輸入壓力持續增大。8月以來，全國共有9個省份累計報告本土感染者超過百宗，其中海南省超過兩千宗。

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國家衛健委：海南三亞疫情仍處高位進展階段

米鋒稱，目前，海南三亞疫情仍處於高位進展期。新疆、內蒙古、廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風險。西藏拉薩、日喀則、阿裏等地近日新報告本土疫情，傳播擴散風險較高。前期在甘肅、廣西、山東等省、自治區發生的本土聚集性疫情已得到有效控制。此外，國務院聯防聯控機制綜合組向相關省份派出工作組，正在指導地方精準高效處置疫情。

已從全國調派1萬多醫護人員支援海南

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅介紹，在此次疫情應對過程中，統籌全國醫療和核酸檢測資源，加大對海南的支持，已從全國19個省市調派1萬多名醫療衛生人員支援海南。

核酸檢測方面，調派近8000名檢測人員，檢測量提升至200多萬管/日；醫療救治方面，調派2000余名醫務人員，整建製派出2支國家緊急醫學救援隊，接管方艙醫院；此外，還派出近300名流調與監督人員支援防控工作。

關於疫苗接種情況，國家衛健委公佈，截至昨日，內地累計接種人口超13億。

責任編輯：李冰琪

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