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秦剛：台灣問題處理不好 將對中美合作帶來顛覆性影響

國情動向 15:51 2022/08/10

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中國駐美國大使秦剛今日（8月9日）表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，處理不好就會兩國合作帶來嚴重甚至是顛覆性影響。

據中國駐美國使館網站消息，秦剛在出席福布斯第四屆美中商業論壇時發表講話說，中美經貿關係「新前進道路」的最大動力是中國經濟增長前景光明。今年中國經濟面臨內外複雜困難局面，但疫情衝擊是短期的、外在的，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，中國經濟潛力足、韌性大、活力強、迴旋空間大、政策工具多的基本特點也沒有變，中國發展具有的多方面優勢也沒有變。他對中國經濟發展前途充滿信心，並說中國的發展就是世界的機遇。

中美經貿關係40多年
 
他提到，「新前進道路」的最大特點應是互利共贏。中美經貿關係已經有40多年了，產業深度融合、貿易高度互補，互利共贏的模式早就建立，對此，美國對華從事進出口貿易的企業、在華投資和從事服務業的企業最有發言權。    

秦剛還說，當前，中美經貿關係面臨嚴峻挑戰，充滿不確定性。挑戰首先是來自中美關係能否保持穩定。以戰略競爭定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，這樣的誤讀誤判顯然只會加劇緊張局勢，將中美關係誤導到一條對抗衝突的軌道，並令中美經貿關係不斷承壓。

秦剛強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，處理不好就會兩國合作帶來嚴重甚至是顛覆性影響。他提到上周美眾議長佩洛西執意訪台，稱佩洛西眾議長是美政府三號人物，她坐着美國軍機，高調對台灣進行如其所宣稱的「官方訪問」，受到台民進黨當局高規格接待，而民進黨把謀求「台獨」明確寫入其黨綱。這公然違背了美方向中方作出的「不與台發展官方關係」的承諾，是極不負責任的挑釁和危險行為。

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指責某些人在烏克蘭和台灣問題上雙重標準

秦剛反問，為什麼有些人在烏克蘭問題上強調國家主權和領土完整，但在台灣問題上踩踏中國的紅線？這是典型的雙重標準。   

秦剛指，中美在各領域合作離不開兩國關係大氣候，受佩洛西眾議長訪台嚴重影響，中方不得不暫停中美雙邊氣候變化商談。美方說中方在懲罰全世界，特別是發展中國家。但美國代表不了全世界。中國重信守諾，將堅定不移推進實現碳達峰、碳中和目標，積極參與應對氣變國際合作，向發展中國家提供力所能及的支持和幫助，為應對氣候變化這一全球性挑戰做出自己的貢獻。美方應切實履行應對氣變的歷史責任和義務。美方還藉口所謂新疆「強迫勞動」的謊言，制裁打壓中國光伏企業，直接損害中美氣變合作，強迫大量包括維吾爾族在內的中國工人失業。

指責美方對中企制裁管制

秦剛說，挑戰也來自於有些人企圖造成中美間脫鈎斷鏈。正常的經貿合作被政治化、泛安全化，美方繼續對華加征301關稅，超過1000多個中國企業和個人被列入各類制裁和管制清單，中國企業在美投資被嚴加審查，美國企業被禁止在「關鍵產業」對華投資，這些已遠遠超出了正常、公平競爭的範圍。在21世紀的今天，要讓世界回到封閉隔絕的老路，破壞全球產業鏈供應鏈的穩定是不現實的，也是不可能的。中美經貿關係應該由共同利益，而不是恐懼來驅動。

秦剛最後說，他願同在座工商界朋友共同努力，推動貿易和商業重新回到它在兩國關係中應有的位置，繼續成為中美關係的壓艙石和助推器，讓貿易和商業為兩國人民創造福祉。

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責任編輯：袁瑋婧

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