21歲男遭圍毆活埋亡 甘肅警方：8名未成年疑犯被刑拘

甘肅省永昌縣一名21歲男子，遭圍毆至昏迷後再被活埋致死。事件曝光後，永昌縣公安局發佈警情通報，指8名疑犯均為未成年人，目前已被刑事拘留。

網傳影片顯示，一名男子赤膊倒地，被多人輪流毆打。有知情人士透露，幾名疑犯在永昌縣第五中學就讀，「平時就是混混」。

據警情通報，遇害男子毛某某家屬報案指其上月底失蹤。警方追查後發現，毛男經同學介紹與疑犯郭某某（男，14歲）女友相識。其後，郭男因不滿毛男跟蹤其女友，產生報復念頭，遂糾集吳某等8名未成年人，於7月29日至30日多次對毛某某進行毆打致其昏迷後掩埋，疑犯對毆打受害人的部分過程拍攝了影片。

警方根據疑犯供述，在永昌縣城關鎮一山坡處找到毛某某被掩埋的屍體；並刑事拘留郭男等8名疑犯，各人對犯罪事實供認不諱。

極目新聞引述湖北今天律師事務所資深律師付成晨表示，8名犯罪嫌疑人雖為未成年人，但只要達到刑事責任年齡，就必須要對被害人毛某的死亡承擔刑事責任。

付成晨表示，8名疑犯涉嫌故意傷害致人死亡或故意殺人，具體以哪一罪名定罪量刑，還需根據案件細節來進行確定。本樁命案的組織者、策劃者、領導者，量刑方面會更重。

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責任編輯：易燕丹

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