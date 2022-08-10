東部戰區：在台周邊完成各項任務 將在台海方向常態警巡

東部戰區今日（10日）宣布，戰區部隊近期在台島周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。

國防部發言人譚克非同日表示，解放軍近期在中國台灣島周邊海空域組織實施系列反制行動，就是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正震懾，是捍衛國家主權和領土完整的正當必要之舉，有關演訓行動公開、透明、專業，符合國內法、國際法和國際慣例。美眾議長佩洛西一意孤行，竄訪中國台灣地區，悍然挑戰和損害中方核心利益，嚴重破壞台海和平穩定。蔡英文及民進黨當局挾洋自重、謀“獨”挑釁，棄台灣人民安危於不顧，把台灣推向災難的深淵。

譚又指，兩岸統一的歷史進程不可阻擋，解決台灣問題的時和勢始終在推進祖國統一力量這邊。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但解放軍絕不為任何形式的「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉留下任何空間。兩岸關系再次面臨兩種前途的抉擇，何去何從，台灣當局必須做出正確選擇。

解放軍第5日在台周邊軍演 組織聯合反潛及對海突擊（更新版）

解放軍今在台周邊演練聯合封控 兩岸20艘軍艦中線對峙（更新版）

責任編輯：易燕丹

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