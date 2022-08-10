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【台海局勢】王毅：警惕美國加大軍事部署 推動台海局勢升級

國情動向 20:44 2022/08/10

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中國外長王毅近日針對台海形勢，向蒙古國、南韓及尼泊爾外長表示，要警惕美國加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級。

據央視新聞周三（10日）報道，王毅近日在與蒙古國、韓國、尼泊爾外長接觸中，針對台海局勢新動向，說明中方立場，並指美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台是一場「徹頭徹尾的政治挑釁和政治鬧劇」。

王毅稱，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個「危險動向」：一是「警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀制造新的更大危機」。

二是「警惕台獨勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠」。

三是「警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖借機效仿，進行政治表演，謀取政治私利」。王毅強調，這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

王毅正在海外出訪，但持續針對台海緊張局勢爭取國際支持中國立場。他日前聲稱美國在台灣議題上犯了干涉中國內政等3方面錯誤，並指七大工業國集團（G7）外長聲明關切台海局勢是「顛倒黑白」等。

東部戰區：在台周邊完成各項任務 將在台海方向常態警巡

【台海局勢】王毅警告美勿輕舉妄動 不要製造更大的危機

【台海局勢】G7及歐盟關切台海軍演 中方質疑是否要搞「新八國聯軍」​​​​​​​

責任編輯：袁瑋婧

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