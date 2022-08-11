內地新增感染急反彈至兩千宗 海南佔7成

內地昨日（10日）新增1,993宗本土感染個案，海南佔最多，有1,364宗，新疆有380宗。

海南新增559宗確診及805宗無症狀感染，總數1,364宗，逾9成在三亞。據央視新聞報道，昨日有569名游客從三亞返回上海。根據上海相關防疫要求，對目的地為上海且在上海有固定居住場所，並經海南省甄別明確為低風險的人員可以返滬。返滬後實行「3天集中隔離醫學觀察+4天居家隔離醫學觀察」。

上海當日無新增感染，閔行區將於今日（11日）上午5:00至8:00開展全區全員核酸篩查（梅隴鎮另行安排），採樣時間段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。至於梅隴鎮，當地對相關區域人員、環境全面篩查，期間停止非必要人員流動。

新疆新增380宗，均為無症狀感染，伊犁州伊寧市有284宗，烏魯木齊市有53宗。烏魯木齊市昨晚通報，本次疫情病毒基因測序結果顯示為Omicron BA.5.2變異毒株，這種毒株具有更強的免疫逃逸能力、更強的傳播力、更快的傳播速度，導致疫情發生的隱匿性更強。從目前烏魯木齊市發現第一個陽性病例，到陸續檢出多名陽性人員，只有短短幾天時間，病毒來源不明、多鏈條並行，波及全市多個區（縣）。

廣東新增25宗確診及5宗無症狀感染，分布在湛江、茂名、廣州和揭陽。

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責任編輯：尹航

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