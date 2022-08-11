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路透：台海軍演後 拜登擱置調整對華關稅

國情動向 10:35 2022/08/11

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中國在台海大規模軍演後，拜登政府據報正重新考慮在調整對華關稅上的思路，額外徵收及取消部分關稅這兩個選項均已暫時擱置，以免局勢升溫或對外示弱。有指白宮曾要求北京對等取消部分美國商品關稅，但後者斷然拒絕。北京多次呼籲盡快取消全面對華加徵關稅和制裁，為擴大貿易合作創造條件。

路透社引述多名官員及消息人士指，拜登已考慮過一套組合措施，包括取消部分關稅，另對一些領域發起新的「301條款」調查，以及擴大關稅排除清單。但北京對眾議長佩洛西訪台的反應，促使政府重新調整思路，他們非常不想做任何被北京視為升級的事，也尋求避免在中國的激進行動前展示退縮。

一名高級官員指，拜登仍在考慮所有的選項，以權衡怎樣做才符合美國利益。另一消息人士則說，在該問題上，「我認為台灣已經改變了一切」。

報道還指，白宮在考慮取消一些關稅時，曾尋求北京方面也取消一些美國商品關稅，但遭斷然拒絕。由於中國未有在關稅上採取對等行動的意願、未兌現首階段貿易協議的承諾，加上拜登顧慮本土工人、這關鍵選民群組對關稅政策的反應，白宮已擱置單方面取消對華加微關稅的計劃，拒絕給出調整關稅的時間表。

責任編輯：陳建錫

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