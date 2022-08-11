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美國服裝企業GAP內地多城撤店 連滅火器也賣

社會熱點 11:20 2022/08/11

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美國服裝零售商GAP（美︰GPS）盈利繼續下跌，內地上海、北京、杭州、長沙等多個城市的專門店關閉。在杭州金地廣場的GAP專門店內，貨架、家具也在甩賣清單裡，滅火器還明碼標價15元（人民幣，下同）。

上海店員：會保留3家專門店

綜合內媒報道，網傳GAP此次關店潮涉及多地，有不少用戶在社交平台上稱，「比奶茶還便宜」。

記者走訪發現，上海確有GAP門店已開啟清倉打折模式，後續或將關店。

在上海凱德晶萃廣場徐家匯路店，店內張貼的海報上寫著：本店將於近期停止營業，您可通過其他門店、網上商城繼續進行購物。店員表示該店預計9月上旬將正式撤櫃，目前已收到通知是會保留3家門店。

在杭州余杭區金地廣場專門店，玻璃窗裡一面是紅底白字的閉店通告，一面是醒目的「3折」、「5折」折扣信息。店鋪裡零星有4、5個客人，在童裝區挑衣服。有意思的是，除了服飾，店裡的各種模特、貨架、家具等，居然也在甩賣的清單裡。明碼標價的滅火器15元一個，梯子200元，還有半人模特100元。

內媒圖片

內媒圖片

報道提到，目前除了金地廣場，杭州其他GAP專櫃都是正常營業，「短期內沒有撤店計劃」、「目前尚未接到品牌通知」。

啟信寶App顯示，GAP共有190餘家分支機構，其中60餘家已注銷，註銷數量佔總數近三分一。

值得注意的是，關於後續門店經營情況，記者分別致電GAP官網售後熱線，和全國門店售後熱線，雙方均無法給出準確回應。

GAP首季淨虧損1.62億美元，而去年同期的利潤為1.66億美元，收入按年跌13%至34.8億美元。GAP此前已大幅下調今年盈利指引，預計2022財年經調整每股收益0.3美元至0.6美元，低於之前預期的1.85美元至2.05美元，亦遠低於分析師預期的1.34美元。

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責任編輯：尹航

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