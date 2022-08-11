零售重鎮義烏靜默管理3天 非白名單或重點企業停產（更新版）

疫情急劇反彈下，有「全球最大小商品集散地」之稱的浙江義烏，今日（11日）起全域靜默管理3天，公眾場所停開，非白名單或重點企業暫停生產；火車明日（12日）暫停開出。內媒指，每日接收大量電商訂單的義烏，一些商家的生意近期已受到影響，包括部分出現疫情的區域的工廠被叫停出貨，甚至停工。

*更新防控措施

浙江全省過去一日新增126宗本土病例及陽性個案，涉11個城市，多數集中在金華。義烏則在昨日（10日）晚至今早增加24宗，本月以來已累積500宗。

義烏疫情 防控指揮部今凌晨發布通知指 ，當地實施3天靜默管理，全域參照中風險區（管控區標準）管控。除醫療機構、保障基本民生單位外，所有公眾場所暫停運營。各級學校及校外教培機構暫停線下教學。 非必要不出義， 除保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出， 過境車輛繞道。

工業和重點物流企業有條件開工，其中「四保」企業、「白名單」企業、重點物流園區、重點物流企業和其他重點企業，符合封閉式管理條件的，可以閉環生產經營；達不到要求的，暫停生產經營。展會、促銷會、交流會、論壇和廣場舞等所有聚集性活動一律暫停，嚴禁家庭、朋友聚會聚餐。

義烏火車站同日發公告，為配合防控工作，自明日零時起暫停辦理旅客進站乘車業，限制發售出發車票。

8月外貿訂單旺季，出貨節奏恐打亂

「管控區域的倉庫已經發不了貨了。」一名商家在官方宣布靜默管理前向《界面新聞》透露，他的倉庫發不了貨，商貿城所在地區，只要進去就會變成黃碼，也不敢去進貨了，這次的影響和損失頗大。在上游的供應鏈端，一名從事百貨供應的工廠負責人透露，他所在的工廠已經被要求停工。

另有商家透露，因無法發貨已被平台罰款，「罰款金額是訂單金額的5%，一單最低5塊錢起罰，這個數字對於非批量小商品訂單來說，是一筆不小的負擔」。有業內人士指， 8月是海外訂單採購旺季，現在已到聖誕節產品的外貿採購時間，疫情防控將打亂出貨節奏。但估計問題不大，只要物流能及時恢復。

責任編輯：陳建錫