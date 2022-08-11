佩洛西：北京藉其訪台圖建新常態 美方不會讓台灣受到孤立

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）召開訪問台灣回國後首場記者會，表示訪台符合美國一貫政策，批評中方以此做藉口，令局勢升級，企圖建立新常態，改變兩岸現狀，美方不會放任不管。她又強調，美國絕對不會容許北京孤立台灣。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，佩洛西竄訪台灣是升級美台交往的嚴重挑釁，違背一個中國原則，對於美方嚴重挑釁行徑，只要美方做一次，中方就堅決鬥爭一次。美方應趁早打消「以台制華」念頭。

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佩洛西指，此行是為了表明美台在現狀基礎上仍然保持牢固關係。美國的對台政策建基於《台灣關係法》、美中三份公報及六項保證，訪台行程並無背離政策，訪台之行亦非討論大陸議題，只是展示美國對台的友誼。

她強調，美國支持現狀，認為現狀相當重要；又重申北京不能阻止美國國會議員訪台，美國不會讓台灣受到孤立。

對於總統拜登在她出發前引述軍方指，現時訪台並非好主意。佩洛西表示，不記得軍方曾經要求國會代表團不要前往台灣，但感謝美軍為訪台行程的準備工作，減少了中方行動對訪問團造成的影響。

在被問及中國宣布制裁她和她的直系親屬時，佩洛西回應稱：「誰在乎呢？」她說：「這對我來說是枝微末節，無關緊要。」

責任編輯：易燕丹

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