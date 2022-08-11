【中國樓市】縣城樓市低迷 多地鼓勵農民進城買房 

多地為救樓市頻出招，縣城也發力。近期，包括江蘇省鹽城市阜寧縣、安徽省安慶市潛山市（縣級市）等多個縣城發布鼓勵農民進城買房的政策，包括實施特殊群體置業補貼、自願退出宅基地進城購房落戶的農民可享5萬元獎勵、享受住房公積金貸款等。但業內人士認為，上述鼓勵農民進城買房的政策對「人口流失縣城」的樓市刺激有限。

鼓勵農民進城購房 多為「人口流失縣城」

據內媒《華夏時報》，8月5日，江蘇省鹽城市阜寧縣多部門聯合出台《通知》，凡符合2022年度農房改善政策的農戶，在縣城購買新建商品住房的，在原有農房改善優惠政策的基礎上可重複享受《通知》規定的第一、二項政策；縣域內以個人名義參加社會保險的，可以繳納住房公積金，繳滿6個月並進縣城購房的，可享受住房公積金貸款。

在吉林省樺甸市（縣級市），農民購房條件頗為寬松，申請人不局限於樺甸籍農民，申請人可以是外省、市購房者，只要戶籍所在地為農村即可；申請人可在城市規劃區內國有土地上購買商品住房或二手住房。而針對進城購房的農民，樺甸市還結合當地實際情況設置了農民隨遷子女義務教育階段就近入學轉學、可申請住房公積金、為從事個體經營的進城購房農民減稅等優惠政策。

四川省涼山彝族自治州寧南縣及安徽省潛山市（縣級市）等，也在近期宣布給予進城購房農民真金白銀的獎勵。

報道指出，「人口流失」已成中西部地區縣域經濟發展的障礙，上述鼓勵農民進城購房的縣城多為「人口流失縣城」，且近年樓市低迷。

專家：對當地樓市去化影響有限

基於此，多數受訪人士稱，上述政策對當地樓市去化有一定的積極影響，但影響有限。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，農村進城的速度放緩，收入增長也變慢，不加杠杆的情況下，僅靠少量購房補貼的刺激作用有限。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜表示，縣域樓市去化面臨的難題包括市場相對狹小、產品溢價空間以及價格調整空間都較小，因此更需要關注市場容量、產品適銷對路以及定價合理的問題。在市場的購買力不足，居民收入穩定性差的情況下，房企和進城購房的農民都需要慎用財務杠杆，以免推高未來還款風險。

責任編輯：尹航

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