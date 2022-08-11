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國台辦：相信隨時間推移 台灣同胞將接受「一國兩制」

國情動向 13:59 2022/08/11

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國台辦表示，中國的主權和領土從未分割，也決不允許分割，台灣前途繫於國家統一。相信隨著時間推移，「一國兩制」將被廣大台灣同胞重新認識並接受。

國台辦發言人馬曉光今日（11日）回應台當局對國務院涉台白皮書的一些質疑，馬指，民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊白皮書，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。台灣是中國一部分的法理事實明明白白，盡管兩岸尚未完全統一，但台灣是中國領土的地位從未改變。

「台灣的前途繫於國家統一，只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國統一是歷史大勢，不以『台獨』分裂勢力的意志為轉移。民進黨當局打著『民主』的幌子，行『綠色恐怖』之實，謀『獨』拒統，才是背離歷史趨勢和兩岸同胞共同願望的自欺欺人，代表不了也裹挾不了廣大台灣同胞的民意。」

馬曉光又指，大陸始終堅持為包括台灣同胞在內的全體中國人民謀幸福，「和平統一、一國兩制」體現了對民族大義、同胞福祉和兩岸和平的珍視和維護，充分考慮大陸和台灣社會制度與意識形態的差異，並願意繼續團結台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。

他批評民進黨當局極力曲解、抹黑造謠，仍否定不了「一國兩制」是和平、民主及共贏的方案。在兩岸共同致力實現和平統一的過程中，「兩制」台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。民進黨當局的倒行逆施只是螳臂當車，阻擋不了祖國必將統一的歷史大勢。

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責任編輯：陳建錫

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