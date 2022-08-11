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薩德問題無共識 中韓關係和解之路生變數？

國情動向 15:44 2022/08/11

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中韓外長本周在青島會面，討論供應鏈、地區局勢及雙方關切的議題，該會面被視為中韓關係改善的契機，路透社指，會面看起來相當順利，雙方在最鍵的薩德導彈防禦系統（THAAD）的問題上卻並無取得共識，韓方已表明不會遵從北京提出的「三不」原則，這恐怕為關係和解埋下隱憂。

路透社報道，北京一直認為薩德強大的雷達範圍，可能深入中國的領空，在2016年南韓宣布部署該系統時，大幅削減了對韓貿易和文化進口，令兩國關係遭受重挫。根據一份簡報記錄，南韓總統辦公室最新表明，薩德是該國的自衛手段，也是應對北韓導彈的關鍵，決定摒棄文在寅時期的「三不」承諾。

同時，南韓外交部的聲明也指，韓方在外長會面上也明確這點，並強調「三不」承諾並不是一個正式的協議。另外，尹錫悅自上台以來一直把重點放在薩德的常態運作上，他競選時還作出承諾，將向美國加購一套薩德。不過，中國外交部在隨後的發佈會上指，韓方正式作出「三不」的政策宣示，中方重視這立場。

中國外交部還說韓方同時宣示了「一限」問題，但報道指，韓方從來未承認該內容。

「三不」即不增加部署薩德、不參與美國主導的全球導彈防禦體系、不形成美日韓軍事聯盟；「一限」即限制現有薩德的實際使用。

中韓外長會談：同意就維護產供鏈穩定事宜開展對話

被指冷待佩洛西後 南韓下周派外長訪華

責任編輯：陳建錫

 

 

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軍事 外交 地緣政治 文在寅 尹錫悅 南韓 中國 路透社

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